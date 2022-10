Dalle Wags alle Fads: chi sono le nuove "stelle" del calcio

Ormai le mogli e le fidanzate dei calciatori non fanno più gola. O meglio, la scena se la sono presa le "figlie di", giovani e bellissime discendenti di sportivi che hanno fatto la storia del calcio internazionale. E così dalle Wags alle Fads, ovvero le Footballers' Aspirational Daughters (le aspiranti figlie dei calciatori), il passaggio è stato breve, brevissimo. A rendere famose le giovanissime "figlie di" è stato, neanche a dirlo, il web che le ha trasformate in modelle, influencer e volti popolari in grado di macinare successi e farle guadagnare più dei padri.

Seguite da milioni di follower sui social network, le Fads vivono vite a cinque stelle, sfoggiano look alla moda e pubblicizzano prodotti e brand grazie al cognome risonante. A aprire la strada alle Fads è stata Bianca Gascoigne, figlia del calciatore Paul Gascoigne, che è diventata famosa sui social come influencer e modella. Bianca ha 36 anni ed è la capofila delle giovanissime Fads, che hanno ottenuto il successo grazie ai padri calciatori.

L'esempio più eclatante è Gemma Owen, 19 anni figlia di Michael James Owen ex attaccante del Liverpool e vincitore del Pallone d'oro nel 2001. Gemma ha esordito in televisione nel reality inglese "Love Island" e su TikTok e Instagram è seguita da quasi due milioni di fan. I suoi post social valgono oro: guadagna mille sterline al secondo per ogni video sponsorizzato e ogni suo post vale 50mila sterline, secondo il Daily Mail. Vale oro anche Carla Ginola, figlia del centrocampista francese David Désiré Marc Ginola. La 28enne è seguita da mezzo milione di follower su Instagram dove condivide le sue foto come modella di alcuni dei brand più importanti d'Europa tra passerelle e backstage.

E poi ancora Alicia Scholes, 21 anni, figlia di Paul Scholes del Manchester United, giocatrice professionista di netball, che si mantiene grazie alle sponsorizzate sui social network, dove è seguita da migliaia di fan. Holliw Shearer, 27 anni, figlia di Alan Shearer ex attaccante Blackburn Rovers e Newcastle United e oggi allenatore. Cantante con la passione per la moda, Holliw è una delle testimonial del brand di abbigliamento inglese Pretty little thing e sui social viene pagata migliaia di euro per un post promozionale. La lista delle Fads è lunga e ricca di nomi e presto a questi si aggiungerà anche quello della piccola di casa Beckham, Harper Seven, pronta a seguire le orme della madre Victoria.