Gol di Rooney alla "guerra delle wag"

Aveva ragione Paddy Power. Il bookmaker irlandese non ha sbagliato la previsione: aveva dato a 1/2 la sconfitta di lady Vardy e a 6/4 la sua eventuale vittoria contro lady Rooney. Trattasi del processo del secolo, nel condominio gossiparo del football inglese, una storia definita Wagatha Chistie per i suoi contorni da poliziesco ma con la partecipazione delle wags, termine scomparso dallo slang perché definito sessista (roba da matti!). Wags sta per wives and girlfriends, dunque mogli e fidanzate di calciatori, poi volgarizzata in femmine da diporto. Ora la signora Rebekah Vardy, consorte del famoso attaccante del Leicester, il club vincitore del titolo inglese con Claudio Ranieri allenatore, ha messo il naso e il registratore negli affari di famiglia dei coniugi Rooney, lui Wayne, ex toro del Manchester United e sodale del Vardy in nazionale, e della moglie Coleen. L'Alta Corte del Regno Unito si è pronunciata a favore di quest'ultima, il giudice Steyn ha emesso il verdetto dopo aspri dibattimenti che hanno coinvolto ogni parte del succitato Regno e che è durato oltre due anni.

La Vardy ha citato in giudizio la Rooney per diffamazione dopo una serie di post su Instagram, la Coleen si è difesa dicendo che le sue storie pubblicate su un account privato erano state messe in circuito e vendute al tabloid inglese The Sun, dalla perfida Rebekah la quale si sarebbe avvalsa della propria «agente» Caroline Watt per portare a compimento il colpo della vita, incassando poi il dovuto in denaro. Wayne Rooney, da buon lupo d'area di rigore, aveva fiutato l'operazione e aveva allora messo sul proprio account storie fasulle prontamente riciclate da Watt&Vardy. Sotto il vestito dei Rooney non c'era nulla, la Vardy è stata smascherata, il suo cellulare è scomparso, gli allibratori avevano messo anche una quota di 1.000 a 1 se il telefono fosse stato ritrovato in fondo ai mari dell'Oceano. Le due ladies si sono esibite in tribunale con abiti e acconciature degne di un film e infatti già si vocifera di una produzione, tipo The Crown, che verrebbe interpretata da Jessie Wallace, al secolo Kat Slater nella parte della Vardy e Charlie Brooks a interpretare la Rooney. Toccherebbe a Jamie Borthwick recitare il ruolo di Vardy e Steve McFadden quello di Rooney. Per la cronaca, lady Vardy, che aveva vinto la prima causa, dovrà ora versare milioni tre di sterline a favore della rivale. Per il momento la vicenda è chiusa. Dio continua a salvare la regina, i sudditi se la devono cavare in tribunale.