Morto Jerry Lee Lewis, leggenda del rock 'n' roll

Si è spento all'età di 87 anni Jerry Lee Lewis. Genio e sregolatezza, celebre per i brani senza tempo "Whole Lotta Shakin' Goin' On", "Great Balls of Fire" e "High School Confidential", la leggenda del rock 'n' roll mondiale è morto nella sua casa di Memphis, ma le cause del decesso rimangono sconosciute. A dare notizia della morte è stato il suo agente dopo che la notizia prematura della sua scomparsa era stata diffusa dal sito Tmz lunedì.

All'inizio del 2019 Jerry Lee Lewis era stato ricoverato in ospedale in seguito a un ictus. Il cantante e pianista statunitense era atteso con un tour primaverile prima dello scoppio della pandemia, ma l'improvviso ictus lo costrinse a cancellare tutti gli appuntamenti dal vivo. Lewis si era però ripreso dal malore e le cause della sua morte non sarebbero collegate all'episodio di tre anni fa. L'ultima apparizione pubblica risale al 27 ottobre 2020, in occasione del suo 85esimo compleanno, quando tenne un live streaming su YouTube con la partecipazione di Priscilla Presley, Elton John e John Stamos.

Celebre per le sue esibizioni incendiarie al piano, che spesso suonava con i pugni, i gomiti e i piedi, e per la sua musica, poliedrico mix di country, gospel e rhythm and blues, Jerry Lee Lewis ha avuto una vita ricca di successi (ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards e è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986) ma anche di grandi cadute. Della sua vita, però, non si è mai pentito.

La sua turbolenta vita personale lo ha messo al centro dei riflettori più di una volta. Dai sette matrimoni (uno dei quali con una cugina minorenne) all'arresto nel 1976 per essersi presentato ubriaco e con una pistola in mano fuori dalla villa dell'amico Elvis Presley. Poi il tentato omicidio del suo bassista Butch Owens fino agli eccessi di droga e alcol, che gli sono costati l'asportazione di parte dello stomaco.Soprannominato The Killer a causa della sua selvaggia presenza scenica, Lewis alla fine degli anni '80 fu costretto a dichiarare bancarotta per problemi con il fisco risalenti agli anni d'oro della sua carriera.