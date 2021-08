Bandiera liberal anche su Batman. Pure Robin fa coming out

Nemmeno i superoi - per antonomasia un'espressione machista e della "società patriarcale" secondo i progressisti - vengono risparmiati dall'ossessione del politicamente corretto. E così Robin, il giovane assistente di Batman della Dc Comics creato da Bill Finger e Bob Kane che esordì nel 1940, diventa bisessuale per soddisfare gli appetiti dei nuovi crociati della correttezza politica. Come riporta l'agenzia Adnkronos, infatti, nell'ultimo fumetto di Batman e Robin si dichiara bisessuale. Tim Drake, alias il terzo Robin della saga, realizza di essere bisessuale nel numero appena uscito Batman: Urban Legends #6. Nel fumetto, Tim/Robin ha un'illuminazione quando combatte al fianco del suo amico Bernard Dowd. " La gente continua a chiedermi cosa voglio. Ma io non riuscivo a capirlo. Qualunque cosa fosse, sembrava sempre fuori portata. Finora. Fino ad ora", dichiara nel fumetto. Più tardi, Tim raggiunge Bernard sulla sua veranda. " Ho pensato molto a quella notte e non so cosa significasse per me ", dice Tim. " Ma mi piacerebbe scoprirlo ". E finalmente arriva il tanto agognato cominq out: " Speravo che l'avresti fatto. Tim Drake... vuoi uscire con me? " La risposta è eloquente: " Sì... sì. Penso di volerlo ".

Il politicamente corretto colpisce anche Batman

Ora sì che le minoranze - di genere ed Lgbtq - saranno più tutelate grazie al coming out di Robin. Certo è che ce ne ha messo di tempo l'assistente di Batman - la bellezza di 81 anni - per svelare la sua sessualità o, come direbbero più correttamente i fan del politically correct, "il suo orientamento di genere". E pensare che in un saggio pubblicato nel 1954 lo psichiatra Fredric Wertham si scagliava contro i fumetti definendoli immorali riferendosi a Batman e Robin, in particolare, come a " un sogno di desiderio di due omosessuali che vivono insieme ". Era la presa di posizione figlia del perbenismo del tempo: ora, infatti, il nuovo perbenismo è il politicamente corretto e la politica dell'identità, ossia l'ossessione di dividere e atomozzire la società in minoranze sempre più ristrette. Secondo i nuovi dogmi della sinistra, per Robin essere "bisessuale" è senza alcun dubbio un valore aggiunto, una qualità da sfoggiare. Ora si chè Batman e Robin sono al passo coi tempi. Manca giusto - se vogliamo essere pignoli - un rifugiato qua e là e un transgender, e allora potrebbe diventare il fumetto perfetto.

A dirla tutta, Tim-Robin è solo l'ultimo membro della saga dell'uomo pipistrello ad alzare la bandiera arcobaleno: già nel 2006 Greg Rucka reinvetò Batwoman come lesbica. Da allora, gli antieroi Harley Quinn e Poison Ivy sono stati ritratti come partner romantici. Catwoman è stata presentata come bisessuale e la detective della polizia lesbica, Renee Montoya, ha spesso pattugliato le strade di Gotham, sia come poliziotta che come l'enigmatica supereroina The Question.

Quel vortice politically correct che divora i supereroi