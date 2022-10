Elenoire sputa contro Nikita: Bellavia chiede la squalifica dal Gf

La puntata del Grande fratello vip di giovedì sera potrebbe essere decisiva per Elenoire Ferruzzi. L'icona trans non è tra i nominati, che si contendono la permanenza nel gioco, ma il suo soggiorno nella Casa sarebbe a rischio. Da ore, infatti, il popolo dei social network chiede che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti per le cattiverie e i gesti di pessimo gusto rivolti a Nikita. E al coro di indignati si è unita anche una voce forte, quella di Marco Bellavia che per primo - nella casa del Grande fratello vip - ha vissuto il bullismo sulla sua pelle. Per Marco la situazione che sta vivendo Nikita non è diversa da quella provata in prima persona settimane fa e al Gf il conduttore ha chiesto la squalifica di Elenoire.

Elenoire contro Nikita: lo sputo

Nelle ultime settimane l'icona trans ha manifestato un certo astio nei confronti della modella triestina, riservando a Nikita parole durissime e giudizi negativi. Alfonso Signorini in puntata ha affrontato la questione e Elenoire ha motivato la sua antipatia accusando la Pelizon di corteggiare gli uomini che piacciono alle altre. Nonostante il tentativo di chiarimento, la Ferruzzi è rimasta sulla sua posizione e nei giorni successivi alla diretta ha continuato a trattare con sufficienza l'inquilina, ma alcuni gesti sono andati ben oltre l'antipatia. Prima Elenoire ha sostenuto che " Nikita porta sfiga ", tentando così di emarginarla dal gruppo, poi ha sputato al suo passaggio mentre si trovava in giardino. Bacchettata da Spinalbese, la vip si è giustificata dicendo di avere un capello in bocca, ma al popolo del web non è sfuggito il significato dispregiativo del suo gesto e sui social network è esplosa la polemica.

La reazione di Marco Bellavia

In tanti hanno chiesto la squalifica di Elenoire, che secondo i più starebbe bullizzando Nikita, e al coro di voci, che vogliono la Ferruzzi fuori, si è aggiunto anche Marco Bellavia. Attraverso il suo profilo Twitter, l'ex concorrente del Gf Vip ha ricordato l'ultima frase detta ai concorrenti, quando è entrato nella casa una settimana fa e ha commentato il risvolto tutt'altro che positivo della sua richiesta: " Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo... Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo". E poco dopo ha aggiunto: "Elenoire ha detto anche: 'Nikita porta sfiga'. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. Dopo quel che ho visto voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui" . Il suo tweet ha raccolto migliaia di consensi e ora il caso passa nelle mani di Alfonso Signorini che dovrebbe affrontare la questione nella prossima diretta.

Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo... Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo #ELENOIREFUORi #gfvip — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022