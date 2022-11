I messaggi, le scuse e gli avvocati: cosa succede tra Totti e la Fiordelisi

" Totti mi ha scritto su Instagram ". Con queste parole Antonella Fiordelisi rivelava (una settimana fa) l'approccio che Francesco Totti avrebbe tentato con lei attraverso i social network. Il contatto sarebbe avvenuto in piena estate quando il Pupone si era già separato da Ilary Blasi e aveva ufficializzato la frequentazione con Noemi Bocchi.

Il gossip, che l'influencer si è lasciata sfuggire nella casa del Grande fratello vip, però, è stato prontamente smentito dall'amico e portavoce ufficiale di Totti, Alex Nuccetelli, che ha accusato Antonella di cavalcare l'onda mediatica dell'addio tra Francesco e Ilary per ottenere visibilità. Così nelle scorse ore lo staff della Fiordelisi ha rilanciato, invitando l'ex capitano della Roma a fare chiarezza e chiedere scusa per le parole usate da Nuccetelli pena la discesa in campo degli avvocati.

Totti - Fiordelisi, Nuccetelli smentisce

Subito dopo la rivelazione fatta dalla gieffina nella Casa, il personal trainer romano, amico intimo dell'ex capitano giallorosso, ha parlato a nome di Totti per smentire il fantomatico approccio che il calciatore avrebbe tentato con Antonella circa due mesi fa sui social network. Contattato dal sito Biccy, Alex Nuccetelli ha chiarito: " Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto: 'Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza'. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante". Nel difendere Totti, però, l'ex marito di Antonella Mosetti ha usato parole poco gentili nei confronti della Fiordelisi, definendola "vittima della società di oggi", sempre dietro ai gossip, e appellandola come "sciacallo e avvoltoio ".

La nota ufficiale dello staff di Antonella

Essendo reclusa a Cinecittà, Antonella Fiordelisi non ha potuto replicare alle pesanti affermazioni di Nuccetelli ma a farlo ci ha pensato il suo staff. Nelle scorse ore sulla pagina Instagram dell'influencer è comparsa una nota ufficiale, nella quale lo staff chiede le scuse pubbliche di Nuccetelli e Totti per le affermazioni fatte da Alex in qualità di suo portavoce. " Egregio sig. Nuccetelli è troppo facile offendere e dare della bugiarda a una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza. Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito) di chiedere al sig.Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua richiesta di messaggi ".

La nota prosegue con la richiesta di scuse ufficiali da parte di Totti nel caso " l'autorizzazione non dovesse arrivare per le frasi diffamatorie e indubbiamente lesive dell'onore e della reputazione " della Fiordelisi. La replica dello staff è stata così dura che si prospetta anche la discesa in campo degli avvocati, nel caso le scuse di Totti e Nuccetelli non dovessero arrivare.

La replica di Nuccettelli