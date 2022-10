Dopo lo sputo a Nikita, le accuse a Daniele. Il pubblico non vuole più Elenoire al Gf

Il caso Elenoire Ferruzzi si ingigantisce sempre di più. Negli scorsi giorni l'icona trans è finita al centro delle polemiche per lo sputo e gli attacchi gratuiti all'indirizzo di Nikita, tanto da indurre i telespettatori a chiederne la squalifica. Da alcune ore, però, Elenoire è stata anche accusata di vittimismo per la storia finita male con Daniele che, alle sue avances, ha risposto con un " no, grazie ". La Ferruzzi non ha preso bene il rifiuto del gieffino e, come già era successo con Luca all'inizio del Grande fratello vip, lo ha accusato di discriminarla in quanto trans. E il popolo dei social è letteralmente esploso.

Elenoire e Nikita, pace fatta?

Prima dello sfogo su Daniele Del Moro, Elenoire ha avuto un confronto con Nikita. La modella triestina ha chiesto alla Ferruzzi di sotterrare l'ascia di guerra per una pacifica convivenza nonostante l'antipatia reciproca. Ma mentre la Pelizon ha parlato chiaramente, portandole esempi di cattiverie e giudizi negativi espressi dall'icona trans nei suoi confronti, Elenoire ha tergiversato. " Sembra una costante parlare male di me", le ha fatto notare Nikita e Elenoire ha negato: "No, è stata solo quella volta lì. Ora, altre volte no perché non avevo altro da dire. Sui miei silenzi. Non c’entri niente tu" . Dello sputo, però, non ha fatto menzione e il gesto è rimasto inspiegato.

La lite con Daniele

Subito dopo il faccia a faccia con Nikita, Elenoire ha iniziato a manifestare disagio per l'allontanamento di Daniele con il quale aveva instaurato un bel feeling. Il gieffino si è accorto di un certo interesse di Elenoire e per non essere frainteso ha preso le distanze, provocando la reazione della Ferruzzi. Prima con Antonella e poi con Antonino, l'icona trans si è lamentata del passo indietro di Del Moro, che secondo lei provava interesse nei suoi confronti. Gli altri inquilini hanno provato a farla riflettere se ci fosse davvero un coinvolgimento anche da parte di Daniele e lei, come già era successo con Luca settimane fa, è sbottata: " Non sono una pazza che si affeziona a chiunque le faccia una carezza. Gli uomini come Daniele si vergognano di dimostrare i propri sentimenti verso di me" . A questo punto la concorrente ha preso le distanze dal gieffino e ha troncato ogni rapporto, invitandolo a rimanergli alla larga. E la tensione in casa è cresciuta.

La reazione dei social

Sui social network Elenoire è stata duramente criticata e alla polemica su Nikita si è aggiunta anche quella per l'atteggiamento da vittima nei confronti di Daniele: " Elenoire dice che gli uomini neanche sotto tortura ammeterebbero di provare qualcosa per una trans. Non vorrei essere ripetitiva ma a Uomini e Donne scesero tantissimi uomini e ragazzi per una donna trans, forse cara Elenoire il problema sei tu", "Elenoire più di tutti dovrebbe capire com’è brutto sentirsi sbagliati, ma fa di tutto, attraverso la carta trans, per far sentire gli altri sbagliati, guarda Luca e Daniele, darling", "È lo stesso copione che ha tirato fuori con Luca. Identico ". Il comportamento di Elenoire non ha fatto indignare chiunque ma anche, e soprattutto, chi dovrebbe schierarsi dalla sua parte: " Da facente parte della comunità LGBT+ sono veramente piena della strumentalizzazione che fa Elenoire che ogni volta deve tirare fuori la trans card se le danno picche. Daniele è stato rispettoso e per niente transfobico, quindi prendesse il palo con dignità e basta ". Un segnale questo, che dovrebbe fare riflettere.