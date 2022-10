Tutti i film e le serie tv da vedere la notte di Halloween

Nonostante sia una festività celebrata in modo ingente soprattutto negli Stati Uniti d'America, Halloween sta prendendo ormai piede in tutto il mondo. A dispetto delle origini cristiane della festa del 31 ottobre, Halloween è stata fortemente stilizzata dalla cultura americana, dai suoi travestimenti spaventosi e dal tradizionale "dolcezzo o scherzetto". Una festività così radicata nella cultura popolare di tutto il mondo che anche il cinema e la serialità hanno cercato di sfruttare l'ambientazione spaventosa di fine ottobre per realizzare film o serie tv dai toni cupi e spaventosi, che molto spesso hanno a che fare con il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. Ecco allora che il palinsesto televisivo così come il catalogo delle piattaforme streaming si riempiono di film horror o di pellicole a tema, perfette da vedere proprio in occasione del 31 ottobre.

I film di Halloween da vedere in tv

La terra dei morti viventi

Diretto nel 2005 dal padre della narrativa cinematografica dedicata agli zombie, George A. Romero, La terra dei morti viventi va in onda in piena notte, alle 02.55 su Italia 1. Il film racconta di un futuro distopico, dove l'umanità è stata messa in ginocchio da una terribile invasione zombie, che ha costretto i superstiti a cercare riparo in città fortificate e recintate. A Pittsburgh i ricchi sono ospitati nel Fiddler's Green, un grattacielo di lusso con ogni comodità che permette ai potenti di guardare dall'alto il popolo che stenta a sopravvivere. Ma forse nessuna città è costruita per resistere a un attacco zombie, specie quando i non morti si ribellano all'ennesimo massacro.

La terza madre

In onda alle 00.45 su Cine 34, La terza madre è il film diretto da Dario Argento e interpretato dalla figlia Asia, che veste i panni di Sarah, una restauratrice che è alle prese con un'urna antichissima e preziosa che contiene artefatti appartenenti a Mater Lacrimarum (Moran Atias), una delle Tre Madri, il trio di streghe crudeli che si nascondevano a Roma. Quando Sarah, insieme alla sua assistente, decide di aprire l'urna e guardare il contenuto, non ha idea della malvagità che sta per travolgere la sua vita.

Halloween

Alle 21.12 su 20 Mediaset va invece in onda Halloween, film diretto da David Gordon Green che rappresenta il sequel del film del 1978, Halloween - La notte delle streghe, di John Carpenter. Sono passati quarant'anni dalla strage di Haddonfield e dall'arresto del terribile Michael Myers (Nick Castle). Durante un trasferimento in un carcere di massima sicurezza, tuttavia, Michael riesce a evadere. Raggiunta dalla notizia, Laurie (Jamie Lee Curtis), unica sopravvissuta al massacro di quarant'anni prima, torna in città per avvisare la figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak). La ragazza, ignara di tutto, sta facendo da baby-sitter, ma ben presto la scia di sangue e violenza raggiungerà anche lei.

Cosa vedere su Netflix

Film per tutta la famiglia

Halloween non deve essere necessariamente sinonimo di terrore e spavento a ogni costo. Per questo Netflix ha pensato anche ad alcune pellicole da vedere con tutta la famiglia, che mantengono l'atmosfera della festività senza la componente horror. Tra le nuove uscite, ad esempio, c'è La maledizione di Brige Hollow, che segue le vicende di una famiglia appena trasferitasi nella cittadina che da il titolo al film e che nella notte di Halloween assiste al palesarsi di un'antica maledizione. Tutte le decorazioni di Halloween, infatti, prendono vita e diventano ostacoli da superare per evitare che il temibile Jack, intrappolato in una zucca, riesca nel suo piano di trasferire un'anima all'inferno per poter prendere possesso del mondo.

Dello stesso tono è anche Hubie Halloween, commedia che vede come protagonista Adam Sandler nei panni di un codardo cittadino di Salem, che ha paura di tutto e che pure sarà colui che forse riuscirà a salvare la città quando un pericoloso criminale minaccia i festeggiamenti dei suoi concittadini. Un altro film per le famiglie appena arrivato su Netflix è L'accademia del bene e del male, tratto dall'omonimo romanzo di Soman Chainani. La storia ruota intorno a una misteriosa scuola, in cui vengono addestrati tanto gli eroi quanto gli antagonisti delle favole. Una scuola del bene e una del male, pronte ad accogliere la principesca Sophie e la sua amica dark Agatha. Ma le cose non vanno come le ragazzine avevano pensato: Sophie, che sembra una principessa, va nella scuola del male, mentre Agatha, che tutti sono pronti a chiamare strega, finisce a seguire le lezioni della scuola del bene. Il cast del film è guidato da una splendida Charlize Theron.

Le serie tv da non perdere

Al di là di film horror come Hostel e It, che sono titoli perfetti per coloro che cercano soprattutto la paura nei prodotti per Halloween, Netflix ha un vasto catalogo di serie tv perfette per una maratona da brivido. Per coloro che cercano qualcosa a tema con un tocco artistico, c'è Cabinet of Curiosities, la serie antologica curata dal regista Guillermo Del Toro. Realizzata da registi e sceneggiatori scelti dallo stesso autore de Il labirinto del Fauno, Cabinet of Curiosities è una serie in otto episodi, slegati l'uno dall'altro, che pescano a piene mani dalla ricca tradizione che va dall'horror al macabro, passando per il gotico e così via. In una struttura che richiama I racconti dalla cripta e Le storie di zio Tobia, con un omaggio chiarissimo anche ad Alfred Hitchcock, la serie antologica di Netflix punta a raccontare storie che possano soddisfare qualsiasi tipo di palato.

Tra le novità da non lasciarsi sfuggire che sono perfette per una maratona di Halloween c'è The watcher, la serie che vede come protagonisti Bobby Cannavale e Naomi Watts. Tratto da fatti realmente accaduti, seppure con qualche libertà artistica, The watcher segue le vicende di una famiglia che abbandona la grande città per trasferirsi nella casa dei loro sogni in campagna. L'idillio, però, non dura a lungo, perché nella cassetta della posta viene recapitata una lettera firmata dall'oscuro e misterioso Osservatore, una sorta di stalker che parla della casa e di sangue giovane. Spaventati e arrabbiati al tempo stesso, i protagonisti della storia scopriranno di essere al centro di un vicinato pieno di segreti e misteri, con personaggi estremamente inquietanti che filtrati da una mente spaventata appaiono ancora più terribili.

L'ultimo consiglio per quanto riguarda le serie tv è Dahmer, la nuova serie adatta agli stomaci più forti che sta facendo discutere sin dal suo arrivo su Netflix. La serie televisiva si basa su fatti realmente accaduti e segue le vicende terribili e spaventose del serial killer che da il titolo all'opera, che nel corso degli anni si è reso responsabile di omicidi estremamente efferati che sfociavano nel cannibalismo. La serie, come si diceva, è stata accompagnata da non poche polemiche, legate soprattutto alle famiglie delle vittime del killer, che non hanno particolarmente apprezzato la romanticizzazione del trauma che li ha colpiti. Dahmer è una serie lenta, che si prende il suo tempo per raccontare l'orrore e che non risparmia alcun dettaglio. Di fatto, dunque, non è adatto a chi non sopporta la vista del sangue o scene troppo crude.

Le proposte Disney+ per Halloween

I classici della notte delle streghe

Non si può parlare di film di Halloween senza pensare a Hocus Pocus. La pellicola, datata 1993, è ambientata a Salem e segue le vicende di un gruppo di ragazzi che, durante la notte di Halloween, richiama nel mondo dei vivi le tre terribili sorelle Sanderson, che sono alla ricerca di anime pure e giovani per poter vivere per sempre. Negli anni Hocus Pocus è diventato un vero e proprio cult, un film imprescindibile da vedere a fine ottobre, che è riuscito a ritagliarsi una fetta sempre maggiore di pubblico. Non sorprende, dunque, che a distanza di quasi trent'anni, Disney abbia portato alla luce anche Hocus Pocus 2, che ha debuttato da circa un mese sulla piattaforma streaming Disney+. In questo secondo capitolo, una nuova candela dalla fiamma nera ha riportato in vita le sorelle Sanderson, che stavolta sono alle prese con un nuovo millennio fatto di smartphone, aspirapolveri Dyson e cinismo generale. Stavolta, però, il tema centrale del racconto è quello del legame tra sorelle e di quello che conta davvero nella vita.

Tra gli altri classici del cinema da vedere il 31 ottobre c'è The Nightmare Before Christmas, il film d'animazione in stop motion nato dalla mente geniale di Tim Burton. Il lungometraggio - che in realtà è perfetto anche per le festività natalizie - racconta la storia di Jack, re della città di Halloween che, in crisi con il suo lavoro di genio di Halloween, finisce con l'imbattersi nella città del Natale. Determinato a portare la festività anche nel suo mondo, Jack finirà non solo con il portare il panico ovunque, ma a comprendere meglio se stesso. Sempre di Tim Burton è anche Frankenweenie, altro capolavoro d'animazione, stavolta in bianco e nero, che rappresenta una rilettura del mito di Frankenstein e della sua Creatura. Tematica, questa, affrontata anche da un altro classico della settima arte, disponibile su Disney+ e perfetto per Halloween. Si tratta di The rocky horror picture show, il musical folle e coloratissimo che vede come protagonisti Tim Curry nei panni del "dottore" che da vita alla sua creatura e Susan Sarandon in quelli di una povera e puritana giovane che si è persa col suo fidanzato in mezzo alla pioggia e che è pronta a scoprire il piacere della carne.

Su Disney+, inoltre, c'è spazio anche per le nuove uscite da brivido, prima tra tutte Barbarian, pellicola incentrata su una ragazza che affitta un appartamento tramite Airbnb solo per scoprire non solo che la casa è già occupata da un altro viaggiatore, ma che qualcosa di terribile e spaventoso si muove nelle fondamenta dell'abitazione.

Le proposte di Prime Video per la notte di Halloween

My best friend's exorcism

Il catalogo di Prime Video è molto ricco di horror più o meno storici che possono tentare molti spettatori. Ma ci sono anche dei titoli più o meno nuovi che sono decisamente interessanti. Il primo è My best friend's exorcism, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Grady Hendrix, ottimo autore di romanzi horror con tocchi di genialità, come l'ottimo Horrorstor . Come si intuisce facilmente dal titolo, My best friend's exorcism segue le vicende di due amiche del cuore che, durante il liceo, devono affrontare una sfida imprevista. Una delle due, infatti, cambia di colpo: dapprima comportandosi in modo strano, come se fosse pazza, poi assumendo un atteggiamento distaccato e crudele. Sarà compito dell'altra far luce su quanto accade alla bella e popolare Gretchen, per salvarla prima che sia davvero troppo tardi. Nonostante il tema della possessione demoniaca e dell'esorcismo, il film punta molto anche sul tema dell'amicizia al femminile.

The houses october built

Lungometraggio davvero perfetto per la notte di Halloween, The houses october built è la storia di cinque amici Brandy (Brandy Schaefer), Zack (Zack Andrews), Jeff (Jeff Larson), Bobby (Bobby Roe) e Mikey (Mikey Roe), che decidono di festeggiare Halloween attraversando gli Stati Uniti alla ricerca delle case infestate più famose del Paese. Con la macchina da presa in mano per registrare il loro viaggio e le loro interviste a coloro che lavorano in queste sinistre attrazioni, gli amici stanno in cerca seguendo un gruppo itinerante misterioso, che si vociferi metta in atto delle vere torture per far spaventare gli altri. Ma pian piano il viaggio dei ragazzi si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Le serie tv di Apple Tv

La lista dei consigli per Halloween si chiude con alcuni titoli di serie tv presenti nel catalogo della piattaforma streaming di Apple TV. La prima è Servant, serie nata dalla mente di M. Night Shyamalan, incentrata su una coppia che ha subito un terribile lutto. I due, infatti, hanno perso il figlio di pochi mesi a seguito di una tragedia inaspettata. Per cercare di far superare il trauma alla madre del piccolo viene acquistata una bambola reborn, con le fattezze di un vero bambino. Quando in casa subentra una baby-sitter per la bambola, le cose cominciano a prendere una piega davvero terribile e inaspettata. Al momento su Apple sono disponibili le prime tre stagioni. Prossimamente arriverà anche la quarta e ultima. Altra serie da brivido è La storia di Lisey, miniserie che vede come protagonista la bravissima Julianne Moore e che è tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. La storia è quella di Lisey che, dopo la perdita del marito (Clive Owen) comincia non solo a essere perseguitata da strani sogni, ma anche a rivivere fasi del suo matrimonio con delle conseguenze nella vita reale, che fanno precipitare la donna in un incubo ad occhi aperti. Merita una visione anche Shining Girls, serie che appartiene più al thriller che all'horror e che è tratta dall'omonimo romanzo. La trama ruota intorno a un serial killer che riesce a commettere i suoi omicidi viaggiando nel tempo e diventando, di fatto, impossibile da catturare. L'unica che continua a cercare di portare a galla la verità è una donna (Elizabeth Moss), che è stata attaccata dall'uomo e in qualche modo è riuscita a sopravvivere.