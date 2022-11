Meglio essere "Addams" che corretti

È bello vedere che alla fine il politicamente corretto non si è mangiato proprio tutto. Anche parlando di serie televisive, dove ormai tutto deve essere fatto con il bilancino. Nella serie Netflix Mercoledì, spin off molto citazionista di un classico come gli Addams, Tim Burton si permette di non piegarsi troppo alle regole dell'ipercorrettismo e anzi anche di mettere alla berlina alcune istanze della cancel culture, almeno quelle più ridicole. La serie, prodotta per Netflix, rispetta ovviamente tutti i criteri di multietnicità e di inclusività che ormai sono previsti per statuto (e dove ovviamente l'errore non è nella multietnicità o nell'inclusività ma nell'occhiuta e censoria supervisione sui medesimi). Però per fortuna l'autore di Mars Attacks! e di Il mistero di Sleepy Hollow mantiene ancora abbastanza ironia e buon senso da declinare le cose nel modo giusto. Tutta la serie è l'elogio della libertà individuale di essere molto diversi dagli standard imposti dalla società. Però senza il caramello dei buoni sentimenti. E soprattutto rispettando la Storia. Sintetizzando all'estremo per non fare spoiler... Ad un certo punto la preside della scuola per mostri &Co., il sindaco della cittadina che campa sui soldi della scuola per mostri e tutti i bravi sponsor e cittadini decidono di festeggiare il padre fondatore della città, il puritano Joseph Crackstone. L'inclusivo Joseph Crackstone a cui dedicare una bella statua. Peccato che ai tempi della fondazione del villaggio Crackstone i mostri li bruciasse. Mercoledì Addams questo lo sa e non che peraltro la cosa le crei eccessivi problemi: è sociopatica. Però digerisce meno che la preside le spieghi chiaro e tondo che la storia è meglio non raccontarla... Anzi è meglio proprio far finta che sia sempre andato tutto bene. Il sindaco? La storia la vuol vendere in forma di parco a tema dove sembra che il cuore dell'attività dei coloni fosse produrre caramello (ottimo da vendere ai turisti ignoranti).

Si fa ironia chiaramente, ma non siamo tanto distanti da certe riscritture della storia, vedasi la serie Bridgerton, dove il passato è rimodellato ad uso e consumo del presente. Mentre il passato può essere brutto e antipatico ma va capito, anche per decidere che il presente deve essere decisamente diverso. E alla fine per non essere amalgamata nella melassa la piccola Mercoledì reagisce da vera Addams con gran uso di materiale combustibile... Nella realtà non si deve passare alla piromania, però ribellarsi alla melassa si deve. Il che rispetta molto di più i diritti delle minoranze che il bavaglio ideologico.