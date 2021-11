Morta Arlene Dahl, attrice di Viaggio al centro della terra

È stata una delle interpreti più glamour degli anni ’50, dalla bellezza eterea e un fascino unico. I suoi capelli rossi infiammavano dallo schermo in technicolor i suoi numerosi ammiratori. Se n’è andata all’età di 96 anni l'attrice Arlene Dahl, lasciando un’eredità fatta di molti film, ma anche di un lungo percorso imprenditoriale di successo. A darne notizia con un post su Facebook il figlio, l’attore Lorenzo Lamas senza specificare le cause del decesso.

“ Mia madre è stata l'influenza più positiva sulla mia vita -ha scritto Lamas -. Ricorderò le sue risate, la sua gioia, la sua dignità mentre navigava nelle sfide che affrontava. Mai una parola cattiva su qualcuno ha attraversato le sue labbra. La sua capacità di perdonare mi lasciava a volte senza parole. Era veramente una forza della natura e, via via che crescevo mi sono appoggiato sempre di più a lei come mia consulente di vita, perché sapevo che aveva vissuto e amato al massimo ”.

L’attrice di origini norvegesi era nata a Mineapolis nel 1925, e aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, poi in teatro prima di approdare ad Hollywood nel 1946. Un'interprete mutevole Arlene, protagonista di numerose pellicole di generi più disparati. La più famosa fu Viaggio al centro della terra del 1959, un adattamento del classico di fantascienza di Giulio Verne.

Sono comunque molti i film che l’hanno vista protagonista, Un sudista del Nord nel 1948, il poliziesco La mano deforme del 1949, il thriller Il regno del terrore nel 1949. Raggiunse l’apice della sua carriera nella prima metà degli anni '50, recitando insieme ai divi più popolari dell’epoca. Molti anche i film western da L'imboscata nel 1950 con Robert Taylor e John Hodiak, a La carovana maledetta del 1950 con Joel McCrea e Barry Sullivan. Ma anche ruoli d’avventura in location esotiche come il romantico La legione del Sahara (1953).