Billy Wilder e la nostalgia di una Hollywood che non c'è più

Un "deroga" . È così che Jonathan Coe descrive Io e Mr Wilder, il suo ultimo romanzo edito in Italia da Feltrinelli. Una deroga rispetto al suo passato. Chi, infatti, ha amato in passato La famiglia Winshaw, La banda dei brocchi o Circolo chiuso, si troverà leggermente spaesato a leggere della giovinezza di Calista Frangopoulou e della vecchiaia di Billy Wilder. Nessun aggancio con la politica, nessuna tensione con i mali della società contemporanea inglese. Il Guardian l'ha definuto "una lettera d'amore al cinema" di Hollywood. Non alla Hollywood dei giorni d'oggi, ma a quella che ha saputo regalare al mondo la leggerezza comica delle commedie disimpegnate. Una leggerezza che nelle pellicole di Wilder degli anni Sessanta ha la sua massima espressione.

Io e Mr Wilder non è un romanzo di fantasia. È una non fiction. Parla, infatti, di un personaggio reale e di un evento reale. Il collante col passato è Calista, una musicista 57enne alle prese con l'addio delle figlie gemelle. La prima a partire è Ariane: a Sydney la aspetta il conservatorio. Dopo averla accompagnata in aeroporto, la madre non può che fare i conti col fatto che anche Francesca, l'altra figlia, è sul punto di lasciare casa. Di lì a qualche mese partirà per Oxford per andare all'università. Nel giro di poco la casa in cui vive diventa troppo grande per due persone e i ricordi si fanno pressanti come non mai. Torna così al 1976, quando lei stessa lascia per la prima volta i genitori per andare a zonzo negli Stati Uniti. Tre settimane di libertà che la portano a incontrare la persona che le cambierà l'esistenza: Billy Wilder. È l'amica Gill a presentarle il grande regista sei volte premio Oscar. Quando si trova a cena con lui a Los Angeles, non sa nemmeno chi sia. Come non sa chi sia e cosa faccia lo sceneggiatore I. A. L. Diamond, anche lui a tavola con loro. La ragazza non fa nulla per nascondere la propria ignoranza: ammette di non conoscere nemmeno un titolo dei loro capolavori e di aver gradito lo Squalo. Nonostante tutto i due vedono in Calista una scintilla che li spinge ad assumerla come interprete quando volano in Grecia per girare Fedora. È sul set che la giovane inizia comporre colonne sonore per i film.