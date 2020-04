Coronavirus, Michelle Hunziker racconta il dramma di Bergamo: "Molta gente muore in casa da sola"

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivono da sempre a Bergamo, in una bellissima casa in zona Città Alta, dalla quale si gode di un panorama mozzafiato sul capoluogo e sui monti circostanti. È qui che la coppia, insieme alle piccole Sole e Celeste, è rimasta quando c'è stato il lockdown per il coronavirus ed è qui che Aurora Ramazzotti ha scelto di trascorrere questo periodo, insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza e all'amica del cuore Sara Daniele.

Bergamo è una delle città che sta maggiormente subendo gli effetti del coronavirus. Il capoluogo e i suoi dintorni sono flagellati, i morti sono nell'ordine delle migliaia ed è da qui che sono partiti i convogli militari con a bordo le salme da portare altrove per essere cremate, visto che i forni della bergamasca non sono più in grado di far fronte a un numero così elevato di decessi al giorno. Una situazione drammatica, della quale probabilmente all'estero non si ha una percezione esatta. Proprio per questo motivo, il canale tedesco RTL ha voluto intervistare Michelle Hunziker dal cuore della tragedia ed è con loro che, via Skype, la conduttrice di Striscia la notizia ha parlato per raccontare la verità sul coronavirus in Italia e, in particolar modo, a Bergamo.

In collegamento con Frauke Ludowig, senza il sorriso che anche i telespettatori tedeschi hanno imparato a conoscere, Michelle Hunziker ha raccontato la nuova realtà italiana e del capoluogo lombardo. Qui da settimane le strade sono deserte e l'unico rumore che si sente è quello delle campane che suonano a morto e quello delle ambulanze che fanno la spola con gli ospedali della zona. " Molte persone muoiono da sole in casa e quindi non hanno la possibilità di essere salvate perché non c'è spazio negli ospedali ", racconta Michelle Hunziker con la voce spezzata dalla commozione. Bergamo è una delle città più vive e vivaci della Lombardia, è un importantissimo polo industriale, nonchè una città d'arte di primaria importanza nel panorama italiano. Di tutto questo, però, al momento non rimangono che briciole, perché Bergamo è diventata una città fantasma.