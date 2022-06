"La dolce vita": l'inno alla voglia di vivere di Fedez

"La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita": con queste parole Fedez ha reso nota l'uscita del suo ultimo brano "La dolce vita". Il singolo è stato realizzato con Tananai e Sara Mattei. Nel suo lungo post, pubblicato su Instagram, il cantante ha voluto precisare quanto sia stato importante riprendere in mano il microfono. La musica, infatti, assieme alla famiglia sono i pilastri portanti della sua vita.

Il periodo buio

Di recente il rapper ha subito un delicato intervento per la rimozione di un tumore. Sui social Fedez ha voluto ricordare quei giorni con due video e alcune frasi: "Tre giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente - e ha continuato - credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo". Si trattava di un tumore molto raro, che interessa una persona su un milione, ma anche molto pericoloso: lo stesso per il quale Steve Jobs è morto nel 2011.

Accanto a Fedez c'è sempre stata la moglie, Chiara Ferragni, e i due figli che lo hanno sostenuto e gli hanno dato la forza di andare avanti e produrre ancora musica: "Senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono".

La dolce vita

"Nel testo - aggiunge Fedez - dico 'la vita senza amore non mi farà mai benè e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra".

Colorato ed estivo, così si presenta il singolo che intende far ballare tutti quanti. "Volevamo una canzone che potesse unire in modo fluido il mio stile, quello di Fedez e di Mara, così che chiunque l'ascolti possa trovare in essa la propria dimensione. È un invito a vivere con leggerezza, con un pizzico di sana incoscienza, ricordandoci sempre di apprezzare chi ci sta accanto", ha dichiarato ai microfoni Tananai. "La dolce vita è un brano che ha la capacità di portarti altrove, uno spiraglio su un'epoca che tanto ci affascina. Racconta dell'amore e di quello che la sua attesa può farci provare e di un'estate che non vuoi dimenticare", conclude Mara Sattei.