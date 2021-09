Dune: dal graphic novel al cinema. Rivive la famosa saga fantascientifica

Tra i film più attesi della stagione cinematografica autunnale un posto di rilievo è occupato da Dune, la pellicola firmata da Denis Villeneuve che è stata presentata in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e in arrivo al cinema il 16 settembre 2021.

Regista di altri capolavori della settima arte come Arrival, Denis Villeneuve affronta la sfida di portare sul grande schermo una delle storie più famose e amate del mondo, capace di dettare uno standard per quel che riguarda il genere fantascientifico. Dune è infatti il romanzo di Frank Herbert, uscito nel 1965 e vincitore del premio Nebula e del premio Hugo, che sono tra i riconoscimenti più importanti della letteratura di genere. L'importanza che Dune ha avuto per la fantascienza è paragonabile a quella che Il signore degli anelli ha avuto per il fantasy.

La storia di Dune ruota intorno alla Casa Atreides, una famiglia nobiliare che è "costretta" a lasciare il proprio pianeta natale per andare a vivere su Arrakis, il pianeta desertico chiamato Dune. Qui dovranno salvaguardare il traffico della cosiddetta Spezia, una sostanza importantissima per i viaggi nell'iperspazio. Protagonista assoluto della vicenda è il giovane Paul che, ben presto, verrà chiamato a rivestire i panni di Duca Atreides quando gli intrighi e le corruzioni politiche lo renderanno orfano anzitempo e lo spingeranno a far uso dei poteri mentali di cui dispone.

Dune in una nuova veste: il graphic novel

Con Dune Frank Herbert ha creato una sorta di anno zero del genere fantascientifico: il mondo di Arrakis con i suoi personaggi indigeni e selvaggi, pieni di filosofia e speranza, è stato di ispirazione per moltissimi autori del genere. Persino George Lucas ha dichiarato che senza Dune pobabilmente non esisterebbe l'universo di Star Wars. Ma la grandezza della saga di Dune non sta solo nella trama piena di azione e nei personaggi ben caratterizzati, che invogliano alla lettura. La grandeur dell'opera deve ricercarsi soprattutto nella sua prorompente forza immaginifica. La storia ideata da Frank Herbert porta con sé una forte componente visiva, che si concretizza nell'atto stesso della lettura. In questo senso il romanzo è fortemente evocativo, capace di creare nella mente del lettore sensazioni tattili e sensoriali di quello che viene raccontato. Non soprende, dunque, che prima ancora di tornare al cinema, Dune abbia trovato una propria seconda pelle in un graphic novel edito da Mondadori per la collana Oscar Ink.

L'opera originale di Frank Herbert è stata adattata dal figlio Brian Herbert insieme a Kevin J. Anderson e illustrata da Raùl Allén e Patricia Martìn, in un romanzo grafico che riesce a restituire con estrema precisione lo splendore del mondo immaginato dallo scrittore statunitense. Tradotto da Marco Cedric Farinelli, Dune - Il graphic novel affronta e supera due sfide non facili e non scontate. Da una parte, infatti, doveva riuscire a restituire nella sua interezza il complicato mondo di Herbert. Dall'altra, però, doveva trovare il modo di non essere una semplice copia conforme dell'originale e trovare la propria voce e il proprio stile per distinguersi dal suo predecessore. Il graphic novel edito da Mondadori, con le sue tavole che fanno largo uso dello spettro cromatico del rosso e dell'ocra, è un'opera dal ritmo serrato che riesce a raccontare tutto senza tuttavia appesantire il lettore o dare la sensazione di aver voluto mettere troppa carne al fuoco. Le tavole hanno uno stile elegante e pulito, che non permette distrazioni di sorta e che quindi coopera ad accompagnare il lettore all'interno di una narrativa decisamente attuale, che fa largo uso di tematiche come l'ecologia e la corruzione nel mondo politico. Allo stesso tempo, proprio per la sua natura di romanzo grafico, Dune - Il graphic novel riesce a "spolverare" una saga che, seppure non è mai davvero tramontata nel cuore degli appassionati del genere, rischiava di rimanere un prodotto di nicchia, lontano dal grande pubblico. L'opera grafica, in questo senso, funziona perfettamente come ponte tra la narrativa classica del romanzo da cui proviene e la trasposizione cinematografica verso cui, inevitabilmente, tende. Grazie all'opera cinematografica di Denis Villeneuve - che segue David Lynch e Jodorowski nella lista di registi che hanno provato a restituire l'immagine di Dune sul grande schermo - e al graphic novel edito Mondadori, l'opera monumento della fantascienza torna a vivere indossando una nuova, magnifica veste che non potrà fare a meno di chiamare a sé nuove generazioni di lettori.