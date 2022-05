Fondazione Laps e Italia keeps on cooking insieme per l'Ucraina

Giovedì 19 maggio la fondazione Laps onlus di Lapo Elkann e Italia keeps on cooking hanno organizzato un'iniziativa solidale per il sostegno di fondazione Soleterre, la onlus che in questo momento fornisce anche cure e assistenza ai bambini ucraini malati oncologici, o feriti di guerra, e alle loro famiglie. L'appuntamento è a Garage Italia Milano, in Piazzale Accursio 22 a Milano, dove si terrà un’esclusiva cena di gala con asta di beneficenza.

Tutti gli introiti dell'asta, organizzata grazie al supporto di partner nazionali e internazionali, saranno interamente devoluti a Soleterre per il supporto alla popolazione ucraina e, in particolare, ai bambini, tra i più colpiti da questa tragedia. " Il momento che stiamo vivendo sta mostrando la necessità, ancora una volta, di unire tutte le nostre forze per alleviare le sofferenze del popolo ucraino. Ci sentiamo in dovere di portare il nostro contributo e realizzare questa ulteriore iniziativa in favore di Fondazione Soleterre ", ha dichiarato Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli da tempo dedica le sue energie e il suo impegno per scopi filantropici, un obiettivo che si è posto insieme a sua moglie, con la quale gestisce la fondazione.

Damiano Rizzi, presidente di fondazione Soleterre, si è detto colpito " per il grande coinvolgimento, spontaneo e sentito, di persone, aziende, realtà che, a tre mesi dall’inizio della guerra, non hanno smesso di avere a cuore la vita dei più vulnerabili: i bambini ". L'iniziativa della fondazione Laps onlus di Lapo Elkann e Italia keeps on cooking è solo una delle tante che compongono il mosaico delle proposte che dallo scoppio della pandemia sono state messe in atto per aiutare l'Ucraina. " Grazie a questa straordinaria operazione di solidarietà, continueremo a essere d’aiuto (Soleterre Keeps On Helping) trasformando le donazioni in farmaci, operazioni chirurgiche, accoglienza e sostegno psicologico ", ha proseguito Damiano Rizzi.

" Un ringraziamento speciale a Federazione Italiana Giuoco Calcio, Juventus Football Club e Scuderia Ferrari per aver donato oggetti grazie alla vendita dei quali sosterremo in maniera ancora più importante la nostra iniziativa a sostegno del popolo ucraino ", ci ha tenuto a sottolineare Lapo Elkann.

La cena sarà a cura degli chef Daniel Canzian e Mirko Ronzoni. Il dessert sarà a cura di Esselunga, una delle principali realtà italiane nel settore della grande distribuzione, che offrirà una selezione di dolci Elisenda, la sua linea di alta pasticceria nata in collaborazione con i fratelli Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.