Il giallo che mette in discussione il rapporto tra media e assassini

I media possono spingere una mano assassina? Dove si può spingere la regola del detto "The show must go on"? È questo il filo rosso, criminale e omicida, che lega i delitti nel nuovo noir mozzafiato di Rocco Ballacchino, 48enne scrittore giallista torinese, Indagine Parallela (Mursia, pagg. 298), il giallo ambientato a Torino che mette in discussione il potere della mediatizzazione e dei social network.

Il romanzo, in libreria dal primo giugno, in poche ore ha già raggiunto le prime posizioni nelle varie classifiche di vendita di gialli e thriller di Amazon. In Indagine parallela un serial Killer, dal nome "Macchia Nera", utilizza un cronista locale - Luca Moretti, compulsivo consumatore dell’omonima birra, noto per il suo caratteraccio e sempre in lotta con la Torino dei salotti e della collina – per annunciargli una catena di delitti, che avverranno se non verranno accettate le sue richieste: prima lo stop ad uno spettacolo teatrale e poi, in crescendo, l’annullamento della partita decisiva per lo scudetto tra Juventus e Napoli.

Macchia Nera, il killer che sfida le forze dell’ordine e l’opinione pubblica, rivendica in questo modo ogni suo delitto e comincia a colpire nel mucchio accanendosi su prostitute e transessuali, suscitando un ampio dibattito mediatico sulla possibilità di accettare o meno le sue condizioni e generando nel pubblico reazioni contrastanti.

Il misterioso omicida ottiene così l’attenzione sempre più ossessiva dei mass media e dei social network e pone sotto i riflettori, suo malgrado, anche il giornalista Moretti che per la prima volta si troverà dall’altra parte della telecamera. Il giornalista, con la collega e amante Donatella, inizierà un’indagine parallela alla Polizia, per capire le ragioni del suo coinvolgimento e dare la caccia al pluriomicida.

Con Indagine parallela salgono a cinque i titoli della collana Giungla Gialla edita da Mursia e diretta dal giallista milanese Fabrizio Carcano, una collana che nel giro di pochi mesi ha già conquistato il pubblico di migliaia di lettori in tutta Italia.