Per i seicento anni della Collegiata tornano le solenni celebrazioni del Corpus Domini

Gli eventi per i seicento anni della fondazione della Collegiata di Castiglione Olona continuano ad animare il borgo in provincia di Varese. Giovedì 16 giugno, dopo due anni di stop causato dalla pandemia, alle ore 20.45, sarà celebrata in Collegiata la messa solenne per il Corpus Domini. A seguire ci sarà la processione eucaristica per le rinnovate vie del centro storico, in un percorso che si snoderà fino alla chiesa di Villa.

Per l'occasione di celebrare il Corpus Domini, la parrocchia della Beata Vergine del Rosario ha invitato le autorità civili e militari, insieme alle associazioni cittadine, a partecipare all'evento, che visto il particolare momento ha una doppia funzione significativa. " Nel sesto centenario della fondazione della Collegiata, si renderà dunque ancora visibile l’unità e la concordia della nostra città attraverso questo atto di fede che, tramandato dalle generazioni che ci hanno preceduto, invoca la benedizione di Dio sul nostro presente e sul nostro futuro ", ha dichiarato l'arciprete don Ambrogio Cortesi. L'autorità religiosa ha ricordato che " la solennità del Corpus Domini convoca la comunità cristiana ad esprimere in forma pubblica la fede nella presenza del Signore Gesù nel sacramento dell’Eucaristia. La celebrazione quest’anno sarà caratterizzata in particolare dal desiderio di guarigione e di rigenerazione, insieme all’invocazione per la pace nel mondo ".

Le celebrazioni per il Corpus Domini non si limiteranno esclusivamente a una santa messa, che sarà comunque il cuore pulsante dell'evento, perché sono in programma anche alcune visite guidate a tema, interamente dedicate alla chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, più nota come chiesa di Villa. La straordinaria architettura di matrice toscana, voluta dal cardinale Branda Castiglioni si è preservata nella sua unicità fino ai giorni nostri anche grazie a sapienti opere di conservazione e ristrutturazione. La sua cupola ricorda da vicino quella della cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Il percorso riguarderà anche le tante sculture, in pietra e terracotta presenti all'interno dell'edificio, che gli studi degli ultimi anni hanno contribuito a rivalutare. Opere di pregevole fattura e interesse artistico, tra le quali naturalmente la statua di Cristo morto, presso l'altare, centro ideale di questo tempio consacrato al Corpus Domini.

Per la visita guidata non è necessario prenotare. È richiesto il pagamento di un ticket del valore di 5€ per l'intero percorso, che ha una durata di un'ora e mezzo. Per informazioni è possibile scrivere a didattica@museocollegiata.it.