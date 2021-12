L'arte viaggia in treno: i capolavori italiani in mostra

L'arte italiana viaggia con Trenitalia. L'enorme patrimonio culturale del nostro Paese farà compagnia ai viaggiatori durante gli spostamenti in treno lungo lo stivale e nelle isole grazie al progetto In viaggio con l'arte del gruppo FS Italiane con il Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e valorizzare le bellezze dell'Italia, promuovendone il patrimonio storico, artistico, religioso e culturale.

Nelle sale d'aspetto delle principali stazioni italiane dell'alta velocità e a bordo dei treni italiani verrà realizzato un inusuale e inedito percorso artistico, che metterà in mostra le immagini scattate per il calendario Trenitalia 2022, in collaborazione con Fec, che ogni mese mette al centro un capolavoro pittorico abbinato al mese liturgico. Per rendere il tutto ancora più suggestivo, le immagini sono state realizzate alla luce del vespro, ossia attorno all'ora del tramonto.

Così, per esempio, per questo particolare percorso artistico è stata scelta l'Ultima cena di Giorgio Vasari nell'abbazia di Santa Croce a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria. E ancora, il Polittico di Giotto della basilica di Santa Croce, a Firenze. L'Annunciazione di Tiziano della basilica di San Domenico Maggiore a Napoli. E poi ancora il Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio nel santuario di Santa Lucia al Sepolcro, a Siracusa. Attraverso i tesori dell'arte, Trenitalia vuol portare i viaggiatori a scoprire tutte le bellezze del Paese, che da nord a sud ha un patrimonio artistico incommensurabile e inegugliabile.

Le opere saranno esposte delle sale Freccialounge di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale. Ma anche nei Frecciaclub di Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Verona Porta Nuova, Roma Tiburtina, Bari Centrale, Reggio Emilia e Napoli Afragola.