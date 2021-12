A Marianna Di Piazza il premio giornalistico Cigana

Si è svolta ad Aviano la 12esima edizione del premio giornalistico dedicato a Simona Cigana e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone. Aggiudicarsi il premio a ex aequo sono state le giornaliste Marianna Di Piazza per il reportage su il Giornale.it “La lunga battaglia contro il covid in reparto” e Lavinia Nocelli per il servizio sulla salute mentale in Italia: “Un cuore matto. E solo” pubblicato su Il Manifesto.

Il concorso giornalistico nazionale dedicato a Simona Cigana ha premiato in totale 29 giornalisti per lavoro svolto. " Il giornalismo è chiamato a interpretare cambiamenti e tendenze della società con lo stesso obiettivo che dovrebbero perseguire tutte le istituzioni, quello del servizio e della responsabilità, della verità e della giustizia. In questa professione non va mai fatto prevalere il tornaconto personale ", ha detto Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale.

Presenti alla premiazione i genitori della giovane Simona Cigana, scomparsa nel 2007. Oltre a Pietro Mauro Zanin, in giuria c'erano anche Pietro Angelillo, presidente del Circolo della stampa di Pordenone; Ilario De Marco, sindaco di Aviano; Antonio Zamberlan, che presiede la Bcc Pordenonese e Monsile; Paola Dalle Molle, vicepresidente Ordine regionale dei giornalisti; Dusy Marcolin presidente della commissione Pari opportunità Fvg.

Il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato come " l'approccio al giornalismo è stato semplificato dai social: non c'è più il cursus honorum di un tempo, e questo fa sì che ci siano in giro molti bravi giornalisti, ma anche molti giornalisti incompetenti ". Invece, " Simona invece aveva fatto un percorso per alimentare la sua passione giornalistica: conosceva diverse lingue e dietro il suo lavoro c'era impegno, capacità di studiare gli argomenti e le persone di cui si occupava. Questa tensione morale è l'eredità che ci lascia ".