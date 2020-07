miart 2020 diventa digitale e va online a settembre

miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, si terrà per la prima volta in forma digitale dal 10 al 13 settembre 2020: un appuntamento nuovo e comunque di grande interesse, in attesa e in praparazione dell’edizione 2021. La decisione è stata presa in stretta consultazione con galleristi, collezionisti, partner ed esperti e nasce da un’attenta valutazione di tutte le possibili soluzioni alternative.

Quella di settembre sarà infatti un’occasione di incontro virtuale che permetterà a galleristi e collezionisti di tutto il mondo di vivere diversamente la fiera con il lancio di nuovi strumenti digitali. Così per il 2020 il mondo di miart potrà continuare a incontrarsi attraversando i confini, anzi, senza confini. L’appuntamento di settembre sarà a disposizione dei galleristi e degli operatori, con nuove e interessanti opportunità di promozione e business attraverso una chat per la contrattazione diretta con i collezionisti.

Nella piattaforma digitale saranno anche presenti gli appuntamenti della Milano Art Week del Comune di Milano, che si terrà dal 7 al 13 settembre 2020, per ripartire in modo nuovo, in attesa di incontrarsi nuovamente per un’edizione sia fisica che digitale dal 9 all’11 aprile 2021 con preview prevista per l’8 aprile 2021.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili online sul sito www.miart.it