Quando il potere dell'amicizia vince su ogni tipo di violenza

Il grande potere dell’amicizia, un segreto che dilania l’anima e la meraviglia del mare e della natura siciliana carica di energia, sono gli elementi cardini del profondo e appassionante thriller dell’anima: Da sempre e per sempre: due amiche, un viaggio e un segreto (Algra Editore) della scrittrice e giornalista Sarah Donzuso. Un libro che scava quasi chirurgicamente, all’interno di alcune dinamiche di difesa delle donne, raccontando la potenza dei rapporti tra amiche.

Ed proprio l’amicizia vista come punto fermo dell’esistenza, quasi più dell’amore e parte della famiglia stessa, che soccorre e, seppur con dolore, guarisce. Perché, come si legge nell’intro del libro “ I segreti possono logorare l’anima ” e le amiche, quelle vere, che assomigliano quasi a simbiotiche sorelle, lo sanno. Adele, la protagonista del libro da troppo tempo cela un segreto che le ha fatto perdere la voglia di vivere, e non riesce più a guardare negli occhi le sue più care amiche Giorgia e Valeria.

Gli occhi, quelli che non riescono a mentire, che sanno parlare in maniera potente, e che Adele teme possano rivelare qualcosa di troppo. Ma la vita nel bene o male ti porta sempre a sciogliere i nodi dell’esistenza e lo fa nelle forme più strane. La svolta sarà per lei un viaggio a Stromboli insieme a Giorgia. Non un posto scelto a caso dalla scrittrice, ma un luogo carico di energia esplosiva, proprio come quella che cova dentro Adele.

“ Ognuno di noi nella vita deve affrontare i cambiamenti, i passaggi verso qualcosa di ignoto che ci spaventa ma che ci attrae. Un cambiamento necessario che ho voluto raccontare in questo romanzo prendendo spunto dalla vita vissuta, ma anche raccontatami, carpendo emozioni e sensazioni che ho fatto mie. Facendomi ispirare dai miei meravigliosi amici, dalla mia famiglia tutta; sviscerando rapporti e situazioni vissute universalmente da tutti ma che poi ognuno riadatta al proprio vissuto. Un romanzo nato per caso, creato dalla voglia di scrivere e di indagare ”, racconta l’autrice.

Ma cosa si cela nel cuore di questa ragazza, tanto da portarla a nascondersi e a minimizzare il suo dolore? Il suo è un segreto condiviso da molte donne, quello di una storia d’amore molto dolorosa, affrontata nel libro con grande delicatezza. Una storia simile a quelle di molte altre che subiscono violenza. Come loro Adele ha messo quell’uomo al centro del mondo e il suo di mondo non esiste più.

Dall’esperienza giornalistica della scrittrice che quasi quotidianamente si occupa di fatti di cronaca di violenza, un libro potente che attraverso il racconto di un viaggio, non è solo fisico ma anche metaforico, dà voce a chi voce spesso non ce l’ha. Un bellissimo romanzo di amicizia e rinascita che è anche potente sprono a non aver paura ad affrontare la verità, unico presupposto alla libertà, racconta la scrittrice, soprattutto nelle donne vittime di violenza.