"Prendiamo un cucciolo?". La scelta di un'adozione consapevole

Nella vita di ogni famiglia arriva il fatidico momento in cui si decide di prendere un animale. Spesso succede quando sono i bambini a chiederlo, ma può essere anche la vita di tutti i giorni che ci porta a incontrare quello che diventerà una presenza fissa nella nostra vita. Può essere un cucciolo trovato abbandonato, nato da una cucciolata di un'amica, oppure semplicemente quello di una razza che ci fa tanta tenerezza. Una scelta quella di farlo diventare parte della nostra vita, presa spesso con l’impeto della passione, con la richiesta dei nostri bambini, con la tenerezza che quel batuffolo, sia un cane, un gatto, un coniglio o un criceto, ci ispira.

A prescindere dalla scelta di quale sia l’animale, è proprio l’idea di decidere che un altro essere vivente, con sentimenti ed emozioni, faccia parte della nostra vita per sempre, che deve essere presa con consapevolezza. Da questo interrogativo nasce il bellissimo libro scritto da Chiara Giordano, in arte la Dottoressa Giordy nell’omonima serie Timvision, e Francesca Garrone, veterinaria dermatologa, dal titolo: Prendiamo un cucciolo? Tutto ciò che è utile sapere prima di accogliere un animale in casa (Cairo Editore). Un libro diverso dai classici manuali, quasi un piccolo romanzo appassionato, che esplora tutte le possibilità, i bisogni e le necessità che si devono conoscere prima di decidere di prendere un animale.

Come scegliere e come prepararsi al suo arrivo? Di quali cure ha bisogno? Come reagire agli imprevisti con cui i nostri amici una volta arrivati nelle nostre case ci sorprendono quotidianamente? In questo libro tutte le risposte alle domande che affliggono ogni “neo genitore”. Ma soprattutto, come si fa a capire qual è l’animale più adatto alle nostre esigenze? Cane, gatto, tartaruga, coniglio, criceto, pappagallo. Come decidere? In questo libro le risposte a una serie infinita di domande che in modo completo ed esaustivo, parlano di tutti gli animali che possono entrare nella nostra casa e dei passi da fare prima di scegliere quello giusto per noi e per la nostra famiglia.

Non mancano informazioni legali, mediche, quelle relative agli obblighi vaccinali, i costi, le regole e le norme da seguire. Un libro Pensato per aiutare le persone che vorrebbero avvicinarsi al mondo animale, e invece spesso non sanno da che parte incominciare. E anche per far scoprire il meraviglioso rapporto di fiducia e amore che si può instaurare con un amico di una specie diversa. Scritto da chi gli animali li ama profondamente, c’è anche un capitolo che insegna come dire addio agli amici che per tanti anni hanno fatto parte della nostra vita. Una parabola completa necessaria per chi si avvicina per la prima volta al rapporto con un cucciolo, ma anche per chi sa bene, avendoli, l’amore e la gioia che questi possono portare nelle nostre vite.