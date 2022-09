Regina Elisabetta: libri da non perdere

La sovrana più longeva di tutta la storia del Regno Unito si è spenta lo scorso 8 settembre, lasciando un ricordo indelebile destinato a durare molto a lungo. La vita della Regina Elisabetta II è stata lunga e densa di avvenimenti che riguardano sia la vita politica sia le vicende familiari, un mondo da esplorare attraverso le pagine di una lunga serie di libri.

I titoli dedicati alla Regina Elisabetta II non mancano, dai testi biografici ai volumi che mettono nero su bianco rivelazioni inedite tratte dalla vita della sovrana più amata, tornando indietro fino alla sua infanzia.

Quali sono i libri da leggere assolutamente?

Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti

Antonio Caprarica ha realizzato un'indagine approfondita e appassionante sulla vita di Elisabetta II, dalla nascita alla conquista del trono e fino agli ultimi anni del suo regno. Nelle pagine del libro Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti un viaggio lungo sette decenni, spesso caratterizzati da scandali che hanno scosso la vita della famiglia reale, dai divorzi alla morte di Diana, dalle vicissitudini del principe Andrea alla ribellione di Harry e Meghan.

The Queen. Elisabetta, 70 anni da regina

Chi desidera entrare nel mondo della Regina Elisabetta, esplorando la storia, i luoghi e i personaggi della dinastia reale, non può non leggere la biografia curata da Andrew Morton dal titolo The Queen. Elisabetta, 70 anni da regina. Non tutti sanno, ad esempio, che il sogno della giovanissima Elisabetta era vivere in campagna, circondata da bambini, cani e cavalli. Il volume ripercorre tutte le tappe della sua lunga esistenza, segnata dal giuramento davanti al popolo inglese a soli 25 anni.

Elisabetta II 1926-2022. L'ultima grande regina

Enrico Franceschini è l’autore del volume Elisabetta II 1926-2022. L'ultima grande regina: il titolo sottolinea il futuro della monarchia inglese, che sarà caratterizzata da tre re. Il testo racconta la vita della regina diventata sovrana per caso, focalizzando l’attenzione sui quattro matrimoni e sul funerale che hanno segnato la sua monarchia, ma anche sul rapporto con l’amato Filippo, con il figlio Carlo, con i nipoti e con le donne entrate a far parte della famiglia, Diana, Camilla, Kate, Meghan.

Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace

Enrica Roddolo, con il suo libro Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace, fa da guida attraverso le stanze reali di Buckingham Palace narrando aneddoti e retroscena, anche grazie all’intervista esclusiva a Daniel Franklin, executive editor dell’Economist. Un lungo viaggio dedicato alla regina entrata nella storia, e al suo sorriso soave ed enigmatico.

The Queen. Diario a colori della regina Elisabetta

Diario A Colori Della Regina Elisabetta è un libro realizzato dalla giornalista e presentatrice Sali Hughes, con la prefazione di Rossella Migliaccio. Un vero e proprio viaggio nell'eleganza, ma anche nella stravaganza, della sovrana più amata e iconica della storia. Il volume contiene una collezione di foto che abbracciano un secolo di stile, analizzando il guardaroba diventato il simbolo di una monarchia.