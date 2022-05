A Torino nasce il World heritage hero, il premio per chi difende la cultura negli scenari di guerra

Quando i flash dei media sono tutti accesi è facile trovare gli eroi da innalzare. Quando, però, quei flash si spengono anche la memoria tende a farsi più cupa e indefinita. È quanto è accaduto in Siria, dove i riflettori si sono spenti e nella mente delle persone si è quasi dissolta la tragedia di anni di guerra. Vittime, feriti, città distrutte ma anche un inestimabile patrimonio storico e artistico devastato dalla furia iconoclasta dell'Isis, capace di devastare, tra gli altri, un tesoro come Palmyra. È qui che ha perso la vita Khaled al-Asaad, il grande archeologo siriano che si occupava di preservarne la storia.

È stato brutalmente ucciso dall'Isis nel 2015 e oggi, a diversi anni di distanza e quando il suo ricordo in Occidente sembrava sfumato, al Salone del libro di Torino è nato il Premio internazionale World heritage hero. L'idea è quella di istituire un evento dedicato a chi difende la cultura in territori di conflitto e di rischio, là dove fare cultura significa mettere quotidianamente in gioco la propria vita. Il premio è stato ideato dalla Fondazione H.Opes – Humanae Opes, insieme all'assessorato alla Cooperazione internazionale della Regione Piemonte, con il Circolo dei lettori di Torino ed il Centro conservazione e restauro "La venaria reale". Grazie a questo premio, nei prossimi mesi i giovani archeologi siriani impegnati nel recupero dei siti archeologici devastati dal terrorismo islamista verranno formati dagli esperti italiani.

La cerimonia di premiazione ha visto protagonista il nipote di al-Asaad, Mohammad H. Al-Hariri, che ha raccolto la preziosa eredità scientifica e morale del nonno, insieme a sua mamma Zanoubia Al-Asaad. " L’Occidente sta già dimenticando l’orrore dell’ISIS, che pure insanguina ancora la Siria e l’Africa con il suo terrorismo. Noi invece non dimentichiamo e celebriamo all’interno del principale evento culturale italiano l’eroismo di chi, come Khaled Al Asaad, ha sacrificato la vita per difendere a Palmira il patrimonio culturale della Civiltà classica dalla furia iconoclasta della jihad islamista ", ha dichiarato l'assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Piemonte, Maurizio Marrone.