A Venezia il museo del Metaverso

“Metaverso” è la parola del momento. Forse in larga parte sulla spinta data dalla mossa di Marc Zuckerberg, che ha voluto fare addirittura all’in ribattezzando in “Meta” l’azienda che ci accompagna ormai nella nostra quotidianità tramite Facebook, Instagram, WhatsApp: ma la mossa del fondatore della società di Menlo Park, che forse, come ha detto Skygolpe, “ha fatto un po’ come se volesse mettere la bandierina sulla Luna senza esserci andato per primo”, rappresenta in realtà solo una sorta di consacrazione definitiva di un concetto che è esploso con fragore nell’ultimo anno e mezzo, ma le cui radici vengono da lontano.

Spiegare il Metaverso non è semplicissimo, anche perché è qualcosa che sta tuttora nascendo, definendosi, evolvendosi giorno dopo giorno. Uno dei concetti che però va assolutamente chiarito è che ad oggi non esiste UN Metaverso, nel senso di un unico “posto”: al contrario, oggi il Metaverso è un insieme di tanti posti a sé stanti, le cui interconnessioni sono possibili - tramite la Rete - ma non ancora codificate. E ieri a Venezia, in occasione della Biennale d’Arte, è stato presentato uno dei progetti più interessanti ed ambiziosi di Metaverso, tutto italiano e di respiro internazionale: MetaVanity, ovvero il Museo nel Metaverso di Vanity Fair.

Un luogo dove conoscere e dove sperimentare, dove la capacità di raccontare storie viene amplificata, che si pone l’obiettivo di rivoluzionare totalmente il modo di intrattenere, informare e comunicare. “Un Metaverso che nasce oggi, ma che ha un futuro innanzitutto aperto”, ci racconta Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair: “ Un futuro di valore, di eccellenza e anche di mecenatismo, perché da una parte vuole sostenere i nuovi artisti, i giovani talenti; dall’altra, vuole fare capire a tutti gli attori con cui noi lavoriamo, che si tratti di moda, di bellezza, di cinema e di musica, come fare a debuttare in questo mondo meraviglioso, incredibile e di estrema creatività. Il nostro sarà uno spazio aperto, con spazi condivisi, votato allo scambio esperienziale e alle collaborazioni: come è per la nostra rivista, dove quando collaboriamo con scrittori, registi, artisti, non facciamo interviste, ma gli diamo in mano il giornale. Esattamente come ha fatto Cecilia Alemani, in questa Biennale, che ha diretto il giornale come se fosse un padiglione d’arte ”.