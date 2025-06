Dall'economia allo sport i 12 "volti della metropoli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per lo sport Stefano Domenicali (Presidente e amministratore delegato della Formula 1), per l'economia Rosanna Volpe, amministratrice indipendente nel mondo della finanza, per il sociale Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo. Questi alcuni dei nomi che hanno ricevuto a Palazzo Marino nei giorni scorsi il Premio Volti della Metropoli, riconoscimento annuale giunto alla sua quinta edizione dell'Osservatorio Metropolitano di Milano alla presenza delle autorità cittadine. Tra i 12 premiati, personalità della Grande Milano anche per l'editoria Urbano Cairo (Presidente di Rizzoli-Corriere della Sera Media Group), per le relazioni internazionali Veronica Crego Porley, Decana del Corpo consolare di Milano e della Lombardia, Console generale dell'Uruguay, per la medicina e la salute Enrico Gherlone, Magnifico rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, per le istituzioni Salvatore Luongo, Gen. C. A. Comandante Generale Arma dei Carabinieri, per il commercio Augusto Mazzolari, storico profumiere e filantropo, per l'informazione Agnese Pini, direttrice responsabile di QN Quotidiano Nazionale, per l'arte Franco Tarantino, scultore, pittore e incisore, per l'innovazione Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore delegato di PwC Italia e per l'imprenditoria Edoardo e Vincenzo Vedani, imprenditori e filantropi.

Insieme a questo riconoscimento, il premio speciale Wikimilano a due progetti di trasformazione urbana: la riqualificazione del quartiere Satellite di Pioltello, per Intesa Sanpaolo a Franco Ceruti, insieme al Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, e alla sindaca del Comune di Pioltello Ivonne Cosciotti. Per recupero del Borgo di Vione di Basiglio, a Walter Parisi, Resident Manager del Borgo di Vione.