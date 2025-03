Danza, musica e teatro: al via i festival della Biennale

Ascolta ora 00:00 00:00

«Progetti ricchi di stratificazioni concettuali e spunti innovativi, con la volontà di espandere categorie e ridefinire paradigmi»: così il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco ha introdotto ieri la presentazione dei programmi di Danza, Musica e Teatro dei tre Festival Internazionali della stagione della Biennale di Venezia. Il 53esimo Festival Internazionale del Teatro - a tema «Theatre is Body - Body is Poetry» - al via il 31 maggio fino al 15 giugno, vede come direttore artistico Willem Dafoe; il 19esimo di Danza Contemporanea dal titolo «Myth Makers/Creatori di miti» - in scena dal 17 luglio al 2 agosto vede a dirigerlo il coreografo britannico Sir Wayne McGregor, mentre il 69esimo di Musica Contemporanea «La stella dentro» si svolge dall'11 al 25 ottobre, diretto da Caterina Barbieri, musicista e compositrice.

Nel ricco carnet di appuntamenti anticipiamo, per il teatro, Eugenio Barba e Julia Varley del mitico Odin Teatret, che saranno a Venezia con il loro ultimo lavoro, Le nuvole di Amleto; il Wooster Group, collettivo guidato da Elizabeth LeCompte (Leone d'oro alla carriera del Festival) e Spalding Gray, che porterà in prima europea Symphony of Rats e lo stesso Dafoe, che insieme a Simonetta Solder rende omaggio a Richard Foreman, il drammaturgo, poeta e regista, recentemente scomparso con «un esperimento performativo», No title. Saranno a Venezia anche big quali Thomas Ostermeier, Milo Rau, Romeo Castellucci, Davide Iodice. Per la danza McGregor presenta soltanto novità: 8 prime mondiali, 7 europee, 5 italiane, per oltre 160 artisti coinvolti e 75 performance. Tra questi il progetto site specific The Herds, un atto di arte pubblica e di azione per il clima su vasta scala; Sasha Waltz, che riallestisce In C di Terry Riley; Marcos Morau con La Veronal, che presentano in prima assoluta La Mort i la Primavera e Tânia Carvalho, in prima assoluta con l'assolo Ventre do Vulcão.

Per la musica Caterina Barbieri esplora la musica cosmica in quanto potere generativo di creare nuovi mondi e ha inserito tra gli eventi un corteo musicale d'acqua della boliviana Chuquimamani-Condori in apertura, in prima europea The Expanding Universe di Laurie Spiegel, antesignana della sperimentazione elettronica, e Peacock Dreams, concerto che vede in scena il poeta, rapper e compositore egiziano Abdullah Miniawy.