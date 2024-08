De Martino fa "Affari Tuoi". "Mai visto Arianna Meloni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lui lo sa benissimo che questo non è un semplice debutto. È una scommessa. Lunedì 2 tutti gli occhi saranno puntati su Stefano De Martino (foto) non solo perché esordirà nella conduzione di Affari tuoi, cioè (come dice il direttore dell'intrattenimento prime time Marcello Ciannamea) «in uno spazio di rilevanza strategica indubbia». Ma soprattutto perché, nel farlo, sostituirà Amadeus; cioè il più difficilmente sostituibile dei recenti transfughi Rai. «Ma sono tranquillo - rassicura il trentacinquenne ex ballerino rivelato da Amici ed entusiasta di salire a bordo dell'ammiraglia Rai. Anche se mi ci vorrà del tempo, per trovare il mio passo di conduzione». Si è sentito con Amadeus, naturalmente: «Vedrai che ti divertirai», mi ha detto. E abbiamo scherzato sul fatto che è la seconda volta che ci scambiamo il posto. Sostituirlo a Stasera tutto è possibile portò fortuna sia a me che a lui, lanciato così verso i suoi cinque Sanremo».

Quando il giovanotto esordì quindici anni con Maria De Filippi mai avrebbe immaginato «di arrivare alla prima serata di Raiuno. Maria? Mi ha incoraggiato: dimentica ogni metodo, ha insistito, e sii te stesso». Lui da luglio ha comunque studiato i video dei suoi predecessori: «Io guardo tutti, ascolto tutti, ma poi seguo soprattutto il mio istinto. Perché affrontare un quotidiano significa trovare la misura giusta. Essere accattivante senza risultare ingombrante». Per il suo arrivo il popolare game è stato «ripulito di vari orpelli e ricondotto alla sua essenza. Cioè alle storie, all'umanità dei suoi concorrenti, che sono un po' lo specchio della nostra società». E la danza? Che fine ha fatto? «Continuo ad allenarmi e, quando il contesto lo consente, anche ad esibirmi. Ma un danzatore è come un calciatore: in vista dei limiti d'età deve trovare una carriera alternativa. E a me l'ambizione di fare il conduttore è venuta frequentando gli studi televisivi».

E assieme alla popolarità sono arrivate le polemiche. A chi gli chiede della sua presunta amicizia con la sorella della premier: «Volevo che mi venisse fatta questa domanda replica - perché la risposta è: non conosco Arianna Meloni».