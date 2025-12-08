Dem indignata dalla battuta di Mentana

L'indignazione non è scattata sul momento ma qualche ora più tardi via social. La consigliera comunale del Pd Simonetta D'Amico racconta su Facebook un fuoriprogramma al teatro Dal Verme, al termine della cerimonia per la consegna delle Civiche benemerenze. "É stata molto bella, sono state premiate persone e associazioni meritevoli. Però è successa una cosa che mi ha lasciata interdetta a dir poco" racconta. "Stavamo facendo delle foto con Iliass Aouani, il maratoneta Medaglia d'oro, e lì vicino c'era anche Enrico Mentana, anche lui premiato con l'Ambrogino d'Oro". Secondo quanto riferisce D'Amico, gli avrebbe detto: "Facciamoci una foto insieme, "Iliass maratoneta mondiale, lei fa le maratone televisive e anche io faccio le maratone". La risposta di Mentana: maratone del sesso. Sono rimasta senza parole e non ho neanche avuto la prontezza di rispondere e rimetterlo al suo posto. Penso che molti uomini soprattutto agé, non abbiano ancora capito che certe frasi non sono né goliardiche, né simpatiche e incarnano perfettamente certi stereotipi fortemente sessisti". Con lei, continua, c'era la collega dem Roberta Osculati e "siamo rimaste freezate da questa frase, ci siamo guardate agghiacciate". Hanno scattato comunque la foto accanto al direttore del TgLa7, che a stretto giro pubblica sui social (non a caso si direbbe) la fotografia accanto a "un grande vero maratoneta", Aouani, e alla Osculati che sorride.

Il presidente Pd della Commissione Sicurezza Michele Albiani con un comunicato esprime "piena solidarietà alla collega D'Amico. La frase che le è stata rivolta da Mentana non è una battuta infelice né una goliardata: è un'espressione sessista, fuori luogo e umiliante".