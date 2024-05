Assobagno: ecco la norma per la corretta installazione dei mobili sospesi

La corretta procedura di installazione dei mobili sospesi per il bagno ora ha una norma tecnica nazionale di riferimento, si chiama “Mobili - Mobili sospesi per bagno - Linee guida per l’installazione” (UNI 11938:2024), e rappresenta un passo importante per garantire la corretta installazione del prodotto mantenendone le prestazioni nel tempo. Le prescrizioni della norma si basano sull’esperienza e sulla competenza delle aziende di Assobagno, che hanno contribuito alla stesura delle linee guida UNI.

Si applicano a tutte le installazioni di mobili per bagno sospesi, sia pubbliche che private: edifici residenziali, alberghi, ospedali, strutture ricettive, strutture scolastiche, strutture sportive, strutture turistiche. Il testo definisce le fasi di verifica preliminare, i requisiti da rispettare per l' installazione e stabilisce quali debbano essere le verifiche e le attività da svolgere dopo il montaggio, la documentazione da consegnare al cliente finale.

“Un’installazione corretta, effettuata seguendo le istruzioni del produttore e tenendo conto delle regole di buona pratica, è fondamentale per assicurare che il prodotto installato mantenga le prestazioni per le quali è stato progettato, testato e realizzato. I prodotti del settore bagno sono già da anni oggetto di norme tecniche stabilite a livello europeo, che assicurano requisiti di sicurezza e qualità" spiega Elia Vismara, presidente di Assobagno che aggiunge:"Era necessario avere a disposizione anche un riferimento condiviso sull’adeguatezza del processo di installazione, che non esisteva. L’obiettivo è diffondere le buone pratiche e incoraggiarne un uso sempre più diffuso".

Assobagno e le aziende associate continueranno a lavorare per migliorare ulteriormente le linee guida esistenti e sviluppare nuove normative che rispondano all'evoluzione

tecnologica e alle innovazioni del mercato. Attualmente, sono in fase di sviluppo linee guida simili per l’installazione di altri prodotti dell’ambiente bagno, che integreranno ulteriormente le pratiche definite dalla UNI 11938.