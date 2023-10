Il design giovane del SaloneSatellite alla Rinascente

Dal SaloneSatellite alla Rinascente, il design “giovane” torna per il nono anno consecutivo nel cuore di Milano con una collaborazione che ha dato vita al progetto che dà spazio

e valorizza innovazione e creatività, declinati da dieci studi di progettazione internazionali che si sono distinti nell’ultima edizione della mìanifestazione fondata e curata da Marva Griffin. Così, nel Design Supermarket, sono in mostra e in vendita fino al 6 novembre 14 prodotti, scelti per l’attenzione ai materiali e all’ambiente, l’immediatezza del progetto e la grande ecletticità. Sperimentazione, innovazione, artigianalità, sostenibilità e inclusione accumunano glioggetti e arredi, di cui colpisce soprattutto il design leggero che semplifica e addolcisce le forme e usa meno materia in sintonia con una sensibilità ambientale sempre più accentuata perché i giovani designer sperimentano e si mettono in gioco sostenendo un futuro più green.

ECCO GLI OGGETTI DA VEDERE E ACQUISTARE

AHOKPE + CHATELIN (Belgio)

KU DO AZÒ Amaca

Un letto sospeso ideato e intessuto in Benin per gli ambienti interni europei. Sensibili al patrimonio tessile, artigianale e industriale, i due designer hanno ricavato la stoffa per l’amaca dai filati disfatti dei maglioni che finiscono sui mercati africani e la forma dipende dal materiale a disposizione.

ALEKSI REMSU (Finlandia)

ÉCLIPSE ATELIER Collezione di lampade

Una serie limitata di apparecchi di illuminazione da parete scultorei, basati sulle tensostrutture e sulla semplicità. La struttura è composta da tre pezzi e una lampada, assemblati esclusivamente con la messa in tensione di una lamiera di ottone. Il processo di progettazione della collezione parte dalla sperimentazione d tecniche di piegatura della carta su fogli di metallo: è stato, così, possibile creare forme tridimensionali che riflettono la luce in modo interessante e suggestivo. Ogni lampada è realizzata a mano.

ALLCA (Spagna)

SUN RUG, ESPIRAL RUG, MINDSET RUG Tappeti

Tappeti prodotti in poliestere riciclato e riciclabile, tessuti a mano, stampati in digitale. Il loro innovativo processo di produzione consente di evitare la tintura del filato, di amplificare le possibilità espressive e di produrre pezzi personalizzati e co-creati su richiesta. In questi tappeti convivono riferimenti diversi: attraverso un paesaggio astratto e minimalista, evocano sensazioni legate alla natura e alla meditazione. Sono allo stesso tempo pace e richiamo, energia e serenità.

ANDREÍNA RAVENTÓS (Spagna)

INFINIGHTY COLLECTION Lampada

La Collezione Infinighty rappresenta il percorso della vita, nei suoi alti e bassi, e, con la sua luminosa continuità, indica la via da seguire. Realizzata a mano con materiali naturali, per

esaltare le umane imperfezioni.

DAVIDE APOLLONI (Italia)

LO-VE Tavolo

L’oggetto nasce dalla collaborazione fra un giovane architetto e un anziano imprenditore, uno a Londra e uno a Verona. La forma del tavolo è dettata dal tentativo di fissare nel tempo i

movimenti sinuosi di una ballerina avvolta nel suo telo di voile. Le piroette del basamento creano una struttura che funge da sostegno e da ornamento con forme armoniose, gentili e

decorative. L’alta qualità dei materiali e della lavorazione italiana esaltano il prodotto.

DEDÀLEO (Italia)

SNAP Poltrona

Questa poltrona è un tributo a Milano, città dove la sua designer, Ntaiana Charalampous, ha studiato e Cipro, isola dove è nata. Presenta una struttura in acciaio, cuscini di lana cuciti a

mano, stoffe extrafini di altissima qualità destinate, in origine, alla confezione di abiti per uomo (Loro Piana). La poltrona Snap è un esempio di come il design possa elevare un oggetto

funzionale a opera d'arte.

EGOUNDESIGN® (Italia)

SIBI Seduta, tavolino, contenitore

Seduta, tavolino e contenitore da interno ed esterno, è il risultato progettuale dell’esplorazione dei concetti di adattamento e interazione. Prodotta tramite stampa tridimensionale – vuota internamente – è resistente e leggera, facilmente gestibile a seconda della funzione desiderata e componibile e impilabile con altri elementi.

JOAQUIN IVAN SANSONE (Spagna)

JUNKI + LAMP Sgabello e lampada

Questa seduta leggerissima ma robusta, formata da soli giunchi nasce dalla ricerca nell’ambito dei materiali. Junki sfrutta la forza combinata di ciascun elemento, senza processi industriali

intermedi, a dimostrazione della forza resiliente della natura. Trasmette natura e comfort, comodità accogliente, piacevole compagnia. Lamp è realizzato con materiali di alta qualità, che, a seconda del lato da cui si osserva, risulta essere acceso o spento, sottolineare volume o linearità, apparire caldo o freddo.

XINSHI (Cina)

THE STORY OF THE LINE Sedia

Il concetto ispiratore del progetto è l’affascinante sinuosità del ricciolo. La seduta è ricca di elasticità e vitalità. Un misto di humour ed eleganza. Un tentativo di sfumare i confini culturali

per plasmare una nuova integrazione.

ZARA ADLER, (Danimarca)

COMA + HIELO Vasi

Coma è una ciotola traslucida stampata in 3D che irradia una luce diffusa. La fruttiera è morbida al tatto e ha la forma di una nuvola a raggiera che condensa al suo interno il profumo

della frutta e della verdura fresca. Hielo può essere utilizzato come un tavolino o un vaso traslucido, che riflette una luce morbida. La base ha la forma di una goccia d’acqua e quando

le due forme si fondono può formare un nuovo insieme, adattandosi alle diverse situazioni abitative. I pezzi sono realizzati con materiali di scarto che, attraverso sperimentazioni, svelano nuove potenzialità.

L’appuntamento con la prossima edizione del SaloneSatellite, dal 16 al 21 aprile 2024