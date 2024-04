Design per l'efficienza idrica, partnership tra Assobagno e Uwla

Il Salone internazionale del Bagno, in corso al Salone del Mobile in Fiera Milano fino a domenica 21 aprile, sta registrando un grande afflusso di visitatori italiani e stranieri a dimostrazione di quanto fosse alta l’aspettativa per le novità presentate dalle aziende nella biennale: prodotti di design che hanno nella sostenibilità uno dei punti di forza per crescere sui mercati che è anche al centro dell'installazione immersiva "Under the Surface" che invita a riflettere sulla relazione con la risorsa idrica. Tema su cui Assobagno di FederlegnoArredo, l'associazione che rappresenta i principali produttori italiani di arredamento e articoli per il bagno è impegnata da tempo e che proprio in occasione del Salone ha firmato un importante accordo con l'Unified Water Label Association (Uwla) per promuovere l'etichettatura sul risparmio idrico nel settore.

L’obiettivo della partnership è infatti quello di diffondere la "Unified Water Label" tra le imprese italiane, ponendo le basi per un'impronta ambientale più sostenibile. L'etichettatura fornisce infatti informazioni chiare e standardizzate sui consumi di acqua ed energia dei prodotti per il bagno, consentendo ai consumatori di compiere scelte più consapevoli e sostenibili. L'accordo intende incoraggiare l'adozione diffusa di prodotti conformi agli standard di efficienza idrica, contribuendo così al risparmio di acqua e alla riduzione dell'impatto ambientale.

“La stanza da bagno è uno degli ambienti domestici che registra i maggiori consumi idrici, ma grazie all’innovazione dei prodotti è possibile ottimizzare l’uso quotidiano. Le aziende di Assobagno sono impegnate da tempo nel promuovere il risparmio idrico e i loro prodotti sono tra i più avanzati del settore, è necessario certificarli assieme alla best practices adottate - spiega Elia Vismara, presidente di Assobagno -. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore consapevolezza ambientale e la sostenibilità. Attraverso la collaborazione con Uwla intendiamo stabilire uno standard qualitativo tra le imprese italiane, stimolando così la competitività sui mercati internazionali. L'Unified Water Label svolge un ruolo cruciale nel guidare i consumatori, educandoli sull'importanza del risparmio idrico, considerando che, a differenza del fattore energetico, l'acqua non è sempre percepita come un bene a rischio. Al contrario, in mercati come il Far East o il Medio Oriente, è già considerata un elemento di scelta di primaria importanza.”

“La collaborazione con Assobagno ci offre una fantastica opportunità per promuovere l’Unified Water Label. Con una membership che abbraccia tutta la filiera del bagno in Italia, possiamo raggiungere molti più produttori, rivenditori, commercianti e distributori - sottolinea Yvonne Orgill, direttrice generale di Unified Water Label Association -. Accogliamo anche con favore l'opportunità di promuovere la discussione e la condivisione delle migliori pratiche per favorire la crescita di entrambe le organizzazioni. Insieme possiamo portare avanti il messaggio dell’efficienza idrica e incoraggiare l’adozione dell’Unified Water Label in Italia. Questo è particolarmente importante ora che l’Italia e altri paesi del Mediterraneo si apprestano ad affrontare un’altra estate di emergenza climatica”.

L’Unified Water Label Association ha come obiettivo quello di promuovere l’implementazione della Unified Water Label in tutta Europa, riunendo quattro dei cinque sistemi di etichettatura dell’acqua presenti (Svezia, Svizzera, Portogallo ed Etichetta europea dell’acqua).

Lo scopo dell’associazione europea è quello di fare in modo che i produttori utilizzino al meglio la tecnologia e il design per offrire prodotti per il bagno dalle alte prestazioni e soluzioni sostenibili.