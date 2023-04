Mobile home, l'essenza del glamping in un progetto di alto design

Architettura d'eccellenza, design e sostenibilità: su questi tre pilastri si basa FreedHome2, una rivisitazione dell'architetto Roberto Perego di uno dei prodotti di maggior lustro di Crippaconcept, con la quale l'azienda d'avanguardia nel settore delle mobile home e delle tende lodge si è presentata alla Milan Design Week in corso di svolgimento a Milano. Nella centralissima piazza del Cannone, all'interno del parco Sempione del Castello Sforzesco, Crippaconcept con FreedHome2 è presente all'interno del Ddn Hub, un'installazione architettonica completamente percorribile che riproduce l'ambientazione tipica di un glamping nel cuore di Milano.

FreedHome2 è una mobile home di ultimissima generazione, capace di coniugare il fascino del passato con i dettami dell'innovazione consapevole. L'avo di FreedHome2 è uno dei primi capolavori generati da Crippaconcept, che ha saputo rivoluzionare la percezione di vacanza all'aria aperta per turisti sempre più esigenti e attenti a ogni aspetto della loro vacanza. Tra i tratti distintivi di FreedHome2 c'è l'utilizzo di materiali naturali e riciclati ma anche una elevatissima possibilità di personalizzazione, che rendono questa mobile home pressoché tailor made. Negli ultimi anni il settore del turismo en plain air ha subito una forte accelerazione, che non ha trovato Crippaconcept impreparata per affrontare le nuove sfide del mercato. Il basso impatto ambientale, l'approccio ergonomico, l'idea di una visione d'insieme e una forte propensione al design e all'innovazione sono quello che caratterizza FreehHome2 ma anche le tende lodge di Crippaconcept.

Sergio Redaelli, Ceo Crippaconcept, spiega così gli ultimi quattro anni di lavoro intenso e sostenuto per raggiungere il risultato desiderato: " La nostra presenza alla Milan Design Week ha un valore ancora più importante del 2019: torniamo dopo quattro anni intensissimi, in cui abbiamo lavorato senza sosta per garantire ai nostri clienti di accogliere al meglio tutti i turisti che hanno apprezzato questa forma di turismo immersa nella natura, attenta alla privacy e allo spazio personale, ricca di ricerca enogastronomica, intrattenimento, sport, benessere e cultura ". L'architetto che ha effettuato il restyle della mobile home, Roberto Perego, sottolinea come " la nuova versione si differenzia dall'originale soprattutto nel layout che ora - rispetto al passato in cui l’ingresso era collocato frontale su lato corto - garantisce anche l'accesso sul lato lungo ".

Con dimensioni 10,20x4,30 metri, FreedHome2 garantisce agli ospiti tutto lo spazio necessario per godersi una vacanza di relax nella natura. L'accesso avviene su un'ampia zona giorno con zona cottura, sulla quale si affacciano le due camere da letto, entrambe dotate di servizi. Sul fronte, si apre una elegante e snella veranda che agevola l'accesso alla casa, mentre un'ampia vetrata permette l'accesso a una seconda veranda laterale dove è stato pensato un nuovo spazio per il relax outdoor.