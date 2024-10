Il Salone del Mobile sulla via del design a Shanghai e Hong Kong

Il Salone del Mobile.Milano riapre la via del design e torna in Cina, a Shanghai e Hong Kong, con due eventi culturali ma non solo, dedicati alla filiera del legno-arredo Made in Italy : “The Orbit’s Orbit” e “SaloneSatellite Permanent Collection 1998-2024 Exhibition” che si terranno dall’8 al 10 e dall’11 al 12 novembre. Appuntamenti chiave del road-show internazionale del Salone che è partito il mese scorso da New York e guarda alla prossima edizione della manifestazione che si svolgerà dall’8 all’11 aprile 2025 in Fiera Milano.La Cina è infatti un mercato strategico per il design Made in Italy che nel 2023 ha occupato il settimo posto nella top 25 dei mercati dell’export della filiera legno-arredo e nel 2024 si è confermata come il principale esportatore di arredamento verso il paese del Dragone, con un valore di 479,01 milioni di euro e il ritorno al primo posto dei visitatori professionali e dei buyer a Milano.

“Il nostro obiettivo è quello di presidiare e stimolare un mercato che, anche in sofferenza per crisi immobiliare, nella sua fascia alta è molto vivace e di grande interesse per il Made in Italy, tenendo conto che stanno anche ripartendo una serie di contract e grandi progetti - spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano -. È un mercato dove abbiamo una leadership che dobbiamo mantenere nonostante il momento difficile e come manifestazione fieristica abbiamo l’obiettivo di dare supporto alle aziende espositrici nel cogliere nuove opportunità nei processi di crescita, sviluppo e distribuzione rafforzando anche la nostra leadership di pensiero e visione, che va oltre i confini del design tradizionale perché abbraccia l’interazione tra cultura e progetto, architettura e arte”.

“Vogliamo diventare un laboratorio di incontro tra Italia e Cina, dove il design italiano si mette in dialogo con la cultura e la tradizione orientale. Un segno tangibile dell’impegno del Salone nel creare connessioni interdisciplinari e culturali che ampliano i linguaggi del progetto e aprono nuove strade per la creatività contemporanea - aggiunge Maria Porro -. E non dimentichiamo che con il Salone del Mobile a Shanghai abbiamo contribuito a sostenere la creazione di una rete di vendita sul mercato cinese aprendo questo mercato e a costruire relazioni stabili di business. Era fondamentale che il Salone continuasse a svolgere il ruolo di catalizzatore”.

THE ORBIT'S ORBIT, PERFORMANCE ARTISTICHE E TALK

Sarà l’avveniristico edificio The Orbit progettato dall’architetto Thomas Heatherwick e di proprietà di West Bund Central, la location che ospiterà l’installazione-performance firmata dall’artista Matilde Cassani nella cornice espositiva di West Bund Art & Design - di cui per la prima volta il Salone del Mobile è project partner - la fiera dell’arte contemporanea cinese che richiama gallerie e visitatori del da tutto il mondo. "The Orbit’s Orbit" è caratterizzata da spirali concentriche abitate da prodotti-icona che incarnano l’eccellenza del design italiano e creano un’architettura organica e in continuo divenire. L’area espositiva evoca una città radiale, che ospita una festa urbana, animata da cittadini-spettatori in cui i performer-ballerini, camminando in un’unica direzione, prendono possesso degli spazi occupati dagli oggetti di design di 33 brand italiani e li trasformano in un interno abitato. Con i due mondi e le loro visioni che si intrecciano. “Per me una mostra è l’incontro con il pubblico - dice Matilde Cassani -, il progetto trova compimento con l'arrivo dei visitatori. In questa esposizione, pubblico e oggetti condividono il ruolo di protagonisti della performance, dialogando in un equilibrio perfetto”.

Ogni giorno talk ed eventi diventano così luogo di incontro tra design, arti sceniche e tessuto culturale di Shanghai, stimolando conversazioni e offrendo l’opportunità di conoscere i grandi maestri del progetto e le nuove promesse del settore.

Ha festeggiato 25 anni il SaloneSatellite, la grande fucina mondiale dei giovani talenti del design e una parte della preziosa Collezione Permanernte debutta per la prima volta all’estero, a Hong Kong, dove presenta “SaloneSatellite Permanent Collection 1998-2024 Exhibition” che mette in mostra più di cento pezzi tra gli oltre 360 custoditi all’Artwood Academy-Polo Formativo del Legno Arredo Fondazione ITS Rosario Messina a Lentate sul Seveso.

Prodotti entrati con successo nei cataloghi delle più prestigiose aziende del design, dopo essere stati presentati come prototipi nelle diverse edizioni della manifestazione dedicata ai designer under35. La mostra, organizzata su richiesta di IDFFHK International Design Furniture Fair Hong Kong e Designworks Foundation, allestita all’Arts Pavilion del polo espositivo del West Kowloon di Hong Kong, è curata da Marva Griffin Wilshire, founder and curator SaloneSatellite e Ambassador of International Relations del Salone del Mobile.Milano, con il suo team e con l’architetto Ricardo Bello Dias che è anche autore dell’allestimento e della grafica, nanima artistica di tutti gli allestimenti del SaloneSatellite fin dalla prima edizione, con il supporto di Hariadna Pinate, architetto dello Studio Bello Dias.

“Portare una parte della Collezione Permanente a Hong Kong è non solo un’occasione per far conoscere il lavoro di tanti giovani designer di talento, ma anche un'opportunità per celebrare la creatività globale e l’importanza dell’innovazione nel design - sottolinea Marva Griffin Wilshire -.

È un momento di scambio culturale che sottolinea il ruolo fondamentale del SaloneSatellite nel valorizzare e sostenere i nuovi protagonisti del progetto internazionale e il miglior modo per concludere un anno di festeggiamenti per i suoi 25 anni”.