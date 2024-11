Salone del Mobile, si accende "The Euroluce International Lighting Forum"

Una due giorni di conferenze, tavole rotonde e workshop, ospiti di livello internazionale e uno spazio creato ad hoc nell’area espositiva di Euroluce per il primo The Euroluce International Lighting Forum, evento a cadenza biennale, che si terrà il 10 e 11 aprile 2025 all’interno di Euroluce durante la 63a edizione del Salone del Mobile(8-13 aprile in Fiera Milano, Rho). Il Forum si inserisce nel percorso evolutivo di Euroluce, avviato con grande successo nell’edizione 2023, tappa fondamentale nello sviluppo e nella trasformazione del format e dell’esperienza di visita delle fiere con il layout progettato ex novo per creare una piattaforma di business sempre più coinvolgente e contemporanea tanto che il progetto 2023, The City of Lights, è confluito nel catalogo edito da Corraini ed è stato inserito nell’ADI Index 2024, la selezione annuale dell’ADI-Associazione per il Disegno Industriale.

Tra gli obiettivi del Forum, quello di poter offrire alla community del design una manifestazione sempre più ampia e allargata, in grado completare l’offerta commerciale promuovendo la cultura della luce come elemento di valore qualitativo e umano in grado di mettere la persona al centro della progettazione e dell’evento fieristico. Così la luce sarà il fulcro di un viaggio emozionale e di conoscenza, offrendo al visitatore un’esperienza immersiva e distintiva perché è affrontata non solo nel suo potenziale tecnologico, ma anche attraverso una riflessione profonda e filosofica sul suo ruolo di linguaggio espressivo e innovativo ridefinendo i paradigmi dell’illuminazione con concept avanguardistici che guideranno il design apparecchi di illuminazione del futuro.

Panel internazionale di creativi, architetti, lighting designer, scienziati, professionisti del settore dell'illuminazione in scena. Tra i primi nomi confermati: Drift, specializzato in sculture, installazioni e performance esperienziali che sottolineanoi parallelismi tra strutture artificiali e naturali; A.J. Weissbard, lighting designer e artista poliedrico; l’olandese Marjan van Aubel, leader nella progettazione solare per un futuro sostenibile, innovativo e consapevole. Al Forum saranno approfondite l'interazione tra luce e architettura e luce e benessere esplorando il suo ruolo centrale nella progettazione integrata e sostenibile per spazi pubblici e privati mettendo al centro la qualità della vita e il futuro del nostro pianeta.

“Dopo la prima grande trasformazione di Euroluce che abbiamo avviato nell’edizione precedente, rivedendone il layout espositivo - spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile - siamo nuovamente orgogliosi di poter presentare un’altra rilevante innovazione, questa volta nell’ambito dei contenuti proposti dalla manifestazione. La luce è sempre più parte integrante delle nostre vite. Il Forum, quale crocevia di idee e visioni che portano al dialogo dando vita a un humus fertile per l’innovazione, rispecchia il Dna del Salone del Mobile.Milano, da sempre generatore e portatore di idee e format nuovi per affrontare le sfide contemporanee”.

“La luce non solo fa apparire le cose ma crea atmosfere, profondità e percezioni capaci di interpretare architetture e spazi aperti, come in un pentagramma. E il ruolo del progettista è sempre più simile a quello del direttore d’orchestra che non si limita a eseguire lo spartito ma ne dà una personale lettura - sottolinea Carlo Urbinati, presidente Assoluce di FederlegnoArredo -. È pensando a un ruolo così strategico all’interno del settore che Assoluce ha ritenuto fosse giunto il momento di organizzare un forum internazionale dedicato. Ringrazio il Salone del Mobile.Milano per aver deciso di dare forma a questa idea confermando, ancora una volta, quanto la nostra fiera non sia solo la manifestazione leader a livello mondiale nel settore del design e dell’arredamento ma, unico caso al mondo, sia la casa degli imprenditori impegnati a disegnare il futuro del settore che rappresentano”.

TOUR INTERNAZIONALE

Il Forum è stato presentato, in prima mondiale, a Monaco, tappa iniziale del tour internazionale per la promozione del Salone del Mobile 2025. Si torna a viaggiare in Europa e Nord America – il 4 dicembre durante l’Art Week Miami e a fine gennaio a New York e Boston – e, ancora, a febbraio in altre città europee – accompagnati da approfondimenti digitali per un dialogo continuo con tutta la community internazionale del design. Ogni tappa sarà l’occasione per rivelare di volta in volta le tante novità che prenderanno forma ad aprile e che apriranno a nuove riflessioni sul design e l’abitare.

L’evento di Monaco ha visto come protagonista la luce, sempre più al centro del nostro mondo iper-connesso, del pensiero legato alla sostenibilità e ai processi di digitalizzazione, così come della riflessione olistica sul benessere delle persone. In una tavola rotonda, moderata da Sandra Hofmeister, critico di architettura e design, editor-in-chief di Detail, si sono confrontati Carla Wilkins, membro del Consiglio di Iald e senior partner di Lichtvision Design, studio di progettazione a livello mondiale nell’ambito della illuminazione architettonica, con un’expertise ultratrentennale quale lighting designer; Stefan Diez, industrial designer, ex partecipante del SaloneSatellite, impegnato da sempre nella sperimentazione creativa e con una rigorosa attenzione verso la sostenibilità; Simon Schmitz,

anch’esso con esordi al SaloneSatellite, interprete della luce quale sintesi tra funzionalità e senso artistico.

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DESIGN MILANO

Prossimo appuntamento con il Salone, prima delle altre tappe internazionali, a Milano il 28 novembre, al Piccolo Teatro Grassi dalle ore 10. “(Eco) Sistema Design Milano”- Annual Report 2024 del Salone del Mobile.Milano, presenterà i primi risultati del progetto di ricerca condotto con la supervisione scientifica della Scuola di Design del Politecnico di Milano, offrendo una prima analisi-prototipo di un evento unico al mondo: la Settimana del Design di Milano, di cui Salone è catalizzatore internazionale.

Obiettivo, costruire unche affronti sfide cruciali come laambientale, economica, sociale, l’inclusione, la legacy culturale, contribuendo allo sviluppo di strategie future. Ad aprire l’incontro, la Lectio Magistralis di Charles Landry, una delle massime autorità internazionali sull’uso della creatività e dell’immaginazione per la rinascita delle città.