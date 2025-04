Un viaggio multisensoriale di JTI alla Milano Design Week: ecco "Connected Sensations"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'esperienza multisensoriale che unisce arte, design e forti emozioni: JTI presenta "Connected Sensations". Dall'8 al 13 aprile, alla Milano Design Week, infatti, il brand globale di tabacco riscaldato offrirà una prova immersiva progettata con la partnership di sei acclamati artisti internazionali provenienti da tutto il mondo che invitano i consumatori adulti a scoprire nuove sensazioni e connessioni globali. Ploom fa così il proprio ritorno nella settimana del Fuorisalone a seguito dello straordinario debutto nel 2024 con il designer francese di fama mondiale Ora Ito; e lo fa con una nuova indimenticabile esperienza che rappresenta l'unicità dello spirito del brand, il quale incarna un design ricco di significato. Ploom è quindi orgoglioso di presentare questo collettivo eterogeneo e visionario, invitando un pubblico universale interconnesso di consumatori adulti a condividere in prima persona la loro passione per il design e l'esplorazione sensoriale.

In questo 2025 un mix di arte digitale, effetti video interattivi e design immersivo diventa il fulcro di "Connected Sensations", che si rivela una straordinaria serie di collaborazioni nel campo del design che hanno risposto alle stesse indicazioni: "Reimmagina la sensorialità nel tuo stile personale per creare design d'ispirazione". La percettività viene innalzata a nuovi livelli con un'esposizione multisensoriale senza precedenti e all'insegna dell'avanguardia. " L'installazione intreccia mondi creativi diversi grazie a collaborazioni esclusive con sei artisti visionari provenienti da tutto il mondo, tutti riuniti sotto il Ploom Design House, il nostro hub dedicato alla creatività. Non vediamo l'ora che i consumatori si immergano in questo viaggio di esplorazione sensoriale con Ploom alla Milan Design Week ", spiega Alexandre Sofianopoulos, Ploom Brand e Consumer Experience Management Vice President presso JTI.

L'esperienza multisensoriale è suddivisa in quattro spazi immersivi. L'itinerario comincia con un'esposizione che celebra l'impegno di Ploom verso un design ricco di significato, in cui i consumatori adulti possono esplorare l’armoniosa unione tra razionalità ed estetica che prende vita attraverso l’ultima Special Edition Ploom del Giappone, Stripe Blue, firmata da Kosuke Kawamura. Subito dopo si viene trasportati alla Ploom Design House, dove le collaborazioni creative con sei rinomati artisti illustrano come il design sappia trascendere i confini e mettere in contatto le culture di tutto il mondo. Il terzo spazio vede i design degli artisti fondersi con l’universo sensoriale di Ploom per offrire un viaggio interattivo e trasformativo che invita a diventare parte integrante dell’esperienza. Infine, l'esibizione termina in un ambiente esclusivo, dove i consumatori possono creare la propria esperienza Ploom, esplorando le sue sensazioni e personalizzando il proprio stile per rendere unico ogni momento di piacere.

Ogni artista chiamato a collaborare alla creazione di una serie di front panel dal design esclusivo è stato scelto con cura per l'originalità del suo approccio creativo e per la passione condivisa per un design profondo e ricco di significato, che rispecchia quella stessa visione che caratterizza il brand. Ci sono il tedesco Valentin Elias Renner (Germania), la cui tecnica a filo e chiodo si ispira al concetto delle connessioni globali, e l'italiano Arturo Tedeschi, noto per il suo lavoro d'avanguardia nell'architettura e per la ricerca dei materiali. Dalla Malesia, Kenji Chai si propone con la vivacità dei suoi murales e della sua street art, e Dex Fernandez (filippino) che unisce la cultura popolare a una street art provocatoria introducendo nella mostra una dinamicità urban.

Il mix di arte tradizionale e contemporanea proposto dal grecoesplora tematiche legate all’identità e alla cultura, mentre il polaccoporta la sua esperienza di celebre musicista e artista visivo.