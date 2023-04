"Detectives", percorsi nel cuore delle indagini: la serie true crime su Rai2

Nel solco del true crime, il genere che trattando di omicidi e relative indagini attrae una fetta consistente di pubblico televisivo, Raidue torna a presentare, da stasera in seconda serata, Detectives - Casi risolti e irrisolti. Già alla sua seconda stagione, condotto dal giornalista investigativo Pino Rinaldi e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, il programma «dà la possibilità di capire come lavorano gli inquirenti dei casi di cronaca nera: quali tecniche, quali percorsi scientifici ed intuitivi seguono - spiega il dirigente dell'Anticrimine della Polizia, Francesco Messina - Ma non solo. Permette anche di approfondire il lato umano di questa difficoltosa attività: cosa provano i poliziotti ad affrontare ogni giorno esperienze emotive tanto dure; cosa significano la fatica, la soddisfazione, ma anche la sconfitta, che essi vivono».

Detectives, infatti, non racconta solo i casi risolti, ma anche quelli in cui il nome dell'assassino, o i suoi moventi, o addirittura la natura stessa del suo delitto, sono rimasti inspiegati. «E sono i casi - racconta Rinaldi - che restano dentro e che continuano a tormentare. Perché mentre le soluzioni felici prima o poi si dimenticano, le sconfitte non ci lasciano mai del tutto». Quello del giornalista investigativo, racconta Rinaldi, «è un lavoro totalizzante. Anche troppo. Chiede che tu viva in empatia con i protagonisti di questi drammi. Se c'è una cosa che ho imparato, lavorando per 14 anni a Chi l'ha visto? è proprio questo: non puoi capire la dinamica degli avvenimenti senza empatizzare con chi li ha vissuti. Ma questo ti porta a soffrire con loro. E soffrire con loro è qualcosa che ti segna dentro». Numerose anche le difficoltà procedurali: «Non puoi raccontare un caso senza prima conoscerlo a fondo. Ma mentre una volta consultare carte e documenti era relativamente semplice, le leggi attuali lo rendono molto più complicato». Accanto all'illustrazione dei casi, il programma continuerà anche a tracciare un racconto per immagini, attraverso documenti audio, video e fotografici, spesso inediti, dei suoi personaggi. «Il loro profilo psicologico, le caratteristiche emotive. Detectives, insomma, vuole continuare ad indagare anche sul lato umano delle cose».