14 cibi che il frigo rovina: ecco quali e perché

Il frigorifero ha rappresentato per la storia dell’essere umano una grandissima invenzione, perché ha permesso di conservare a lungo diversi alimenti che altrimenti sarebbero deperibili a stretto giro. Ma - non tutti lo sanno - alcuni cibi non sono fatti per la conservazione in frigo: alcuni tra essi sono davvero sorprendenti.
Perché il frigorifero rovina alcuni alimenti
Il frigorifero può influenzare il sapore, l’odore, ma anche consistenza e contenuto nutrizionale di alcuni alimenti: sapore e odore sono facilmente intuibili, dato che, quando si dispongono dei cibi in frigo, si bada, ad esempio, a non mettere vicini o scoperti latticini e cipolle. Questo accade per via della proprietà più caratterizzante di questo elettrodomestico, ovvero conferire a questo minuscolo ambiente chiuso una bassa temperatura più o meno costante, che poi rappresenta la ragione per cui alcuni cibi si rammolliscono o il loro sapore si deteriora, perché si possono innescare alcune reazioni chimiche come l’ossidazione.E poi c’è un rischio di sicurezza alimentare, poiché la bassa temperatura può consentire la proliferazione di alcuni batteri, detti psicrofili, potenzialmente pericolosi.
Quali alimenti si rovinano in frigo
KitchenAid elenca i cibi che possono rovinarsi in frigorifero. Sono:
- i pomodori, che è meglio tenere a temperatura ambiente. Il sapore può venire influenzato a causa della riduzione dei composti volatili a contatto con il freddo;
- le patate, che possono diventare farinose e dolciastre con l’umidità indotta dall’ambiente frigorifero. Tra l’altro l’amido contenuto può trasformarsi in zucchero. Meglio tenerle in un sacchetto di carta a temperatura ambiente;
- le cipolle, che ammuffiscono più velocemente a causa dell’umidità. La cipolla in frigo è concessa solo se iniziata e terminata velocemente, tenendola in un sacchetto gelo oppure in un contenitore ermetico al massimo per 24 ore. È preferibile conservarle, quando sono integre, in un luogo fresco e asciutto;
- i cetrioli, perché a contatto con le basse temperature si ammorbidiscono velocemente, diventando acquosi. La conservazione ottimale è in un contenitore ermetico all’interno di un luogo fresco e asciutto;
- i peperoni, per cui vale più o meno lo stesso discorso dei cetrioli, ovvero che si ammorbidiscono troppo;
- le mele, perché la qualità si deteriora a contatto con l’umidità. Tra l’altro le mele sono un alimento a lunga conservazione, per cui possono stare per almeno una settimana nel cesto sul tavolo;
- le banane, che si anneriscono e si ammorbidiscono troppo in frigo. Un escamotage è rappresentato sì dal luogo fresco e asciutto anche per questo frutto, purché il picciolo venga coperto con dell’alluminio alimentare;
- il pane, che si indurisce in frigorifero a contatto con l’umidità, e diventa raffermo più in fretta. Negli anni ’80 si usavano ancora i porta-pane, comodi cassetti esterni, all’interno dei quali si posizionavano i panini all’interno di una busta di carta;
- il caffè, perché l’aroma della polvere o dei chicchi rischia di deteriorarsi a contatto con altri odori in frigo;
- il cioccolato, perché può assumere una consistenza granulosa;
- il miele, perché si rischia lo sviluppo dei cristalli, che ne induriscono la consistenza;
- l’aglio, perché anche in questo caso l’umidità rischia di compromettere la consistenza dei bulbi;
- le noci, perché se ne deteriorano sapore e consistenza;
- l’olio di oliva, perché tende a solidificarsi.