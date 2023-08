Come posizionare gli alimenti dentro al frigorifero: tutti i consigli

Disporre gli alimenti in modo corretto in frigorifero in modo da salvaguardarne freschezza, duratura e qualità. Esistono delle regole per consentire al cibo di arrivare a tavola in ottimo stato tutelando di conseguenza la nostra salute? Assolutamente sì. Nulla di difficile. Quello che occorre evitare è la disposizione casuale dei prodotti che abbiamo appena comprato. Ed allora come fare? Ecco tutti i consigli da seguire.

Gli scompartimenti del frigorifero

Zona alta, media, bassa,cassetti e sportello. Ogni scompartimento è regolato automaticamente con temperature diverse. Ecco perché ogni alimento ha una specifica collocazione. Dalle uova, ai latticini, alla carne, fino al formaggio e alle verdure. Ogni alimento necessita di una temperatura diversa per conservarsi a lungo prima della data di scadenza. Allo stesso tempo è necessario accertarsi che sia stata impostata la giusta temperatura che consenta all'apparecchio domestico di funzionare in maniera regolare. Una temperatura troppo bassa infatti agevola la formazione di ghiaccio dentro i cibi. Al contrario, una temperatura più alta del dovuto, favorisce la formazione di batteri con conseguenze dannose sulla salute.

Zona alta

Il piano più alto del frigorifero è quello le cui temperature sono comprese fra i 6 e gli 8 °C e diventa quindi l'ambiente ideale per conservare

formaggi

yogurt

uova

affettati

Zona media

Il piano medio del frigo ha una temperatura che va dai 4 ai 7 °C. Qui possono essere riposti

cibi cotti

salse

affettati aperti

Zona bassa

Nel piano basso del frigorifero si scende ancora di più con le temperature: 2-5 °C. Qui possono conservarsi

pesce crudo

carne cruda

I cassetti

La zona più fredda del frigo è la parte finale, dove sono inseriti i cassetti. Qui le temperature oscillano tra i 2 e i 4°C e vi possono essere riposti frutta e verdura fresche.

Cosa mettere nello sportello

Con una temperatura compresa fra i 5 e i 10 °C, lo sportello è ideale per la conservazione di acqua, bibite, latte e bevande alcoliche.

Le temperature del frigorifero durante l'estate

Regolare la temperatura del frigorifero è il primo passo per garantire la conservazione degli alimenti in ottimo stato. Attenzione però: una volta eseguita l'impostazione, potrebbero rendersi necessari dei cambiamenti successivi a causa del cambio di stagione. In estate ad esempio i frigoriferi tendono a raffreddare meno per via delle alte temperature. Si aggiunge poi una maggiore apertura e chiusura degli sportelli, ad esempio per prendere dell'acqua fresca, e il danno è fatto. Quindi per evitare spiacevoli inconvenienti bisogna agire appena arrivano i primi segni del cambiamento climatico.