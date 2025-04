15 cibi (che non pensavi) ma fanno ingrassare velocemente

Nell’immaginario collettivo ci sono tantissimi luoghi comuni in merito al cibo che fa ingrassare. I grassi per esempio, gli zuccheri - tutte sostanze che con i dovuti distinguo e nelle corrette quantità servono all’organismo - i carboidrati come la pasta o la pizza, ai quali ultimamente si è aggiunto perfino il glutine: per alcune persone evitare alcuni cibi permetterebbe di restare nel peso ideale.

Ma nessun cibo va escluso a priori (tranne quelli su cui la comunità scientifica è concorde in merito alla nocività), tanto più che esistono tantissimi alimenti sani che fanno ingrassare. Sono infatti le cattive abitudini a essere più dannose per il mantenimento del peso forma, tanto che esiste uno studio su quali cibi siano da accogliere e quali da limitare. Limitare, va bene ribadirlo, non eliminare.

Il ruolo degli alimenti iper-processati: lo studio

Secondo quanto trovato dallo studio condotto dal National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases e riportato sul sito di Us National Institutes of Health, sono stati sottoposti 20 volontari, 10 donne e 10 uomini, per 28 giorni consecutivi o a una dieta a base di cibi semplici oppure a base di cibi ultraprocessati, entrambe con lo stesso numero di calorie, zuccheri, fibre, grassi e carboidrati. Tuttavia mentre cresceva il peso di chi conduceva la dieta ultra-elaborata, quello di chi aveva una dieta di ingredienti semplici e ben abbinati diminuiva. La ricerca, in altre parole, ha provato che mangiare in modo sano, limitando i cibi iperprocessati, può giovare a chi è obeso o in sovrappeso. Ma non tutti i cibi sani in realtà non fanno in grassare.

Le abitudini che fanno ingrassare

Orlando Health punta l’attenzione che più che mangiare troppo o mangiare grassi e zuccheri, si dovrebbe prestare attenzione alle cattive abitudini a tavola, ovvero:

Mangiare troppo velocemente . Il rischio è consumare cibo oltre la sazietà, dato che lo stomaco impiega 20 minuti per trasmettere al cervello segnali in tal senso. Più lenti è meglio;

. Il rischio è consumare cibo oltre la sazietà, dato che lo stomaco impiega 20 minuti per trasmettere al cervello segnali in tal senso. Più lenti è meglio; Non consumare acqua a sufficienza . A volte la disidratazione viene confusa all’organismo con la fame;

. A volte la disidratazione viene confusa all’organismo con la fame; Mangiare durante gli incontri sociali . In alcune situazioni può capitare di piluccare fin troppo cibo, o perché non ci si accorge oppure perché ci si trova a disagio e si finisce per rifugiarsi nel buffet;

. In alcune situazioni può capitare di piluccare fin troppo cibo, o perché non ci si accorge oppure perché ci si trova a disagio e si finisce per rifugiarsi nel buffet; Usare piatti grandi . A volte l’illusione è potente, e i piatti grandi possono far apparire le quantità di cibo più piccole di quello che sono in realtà, e questo può influire sul senso di sazietà;

. A volte l’illusione è potente, e i piatti grandi possono far apparire le quantità di cibo più piccole di quello che sono in realtà, e questo può influire sul senso di sazietà; Mangiare senza pensare . La situazione più comune è il binge watching di una serie o lo scroll di un social con cibo spazzatura. Meglio mangiare consapevolmente, prestando attenzione a ciò che si ha nel piatto;

. La situazione più comune è il binge watching di una serie o lo scroll di un social con cibo spazzatura. Meglio mangiare consapevolmente, prestando attenzione a ciò che si ha nel piatto; Bere le calorie . Ovvero alcolici e bevande zuccherate, che non danno senso di sazietà, ma incrementano l’apporto calorico;

. Ovvero alcolici e bevande zuccherate, che non danno senso di sazietà, ma incrementano l’apporto calorico; Non consumare abbastanza proteine o fibre . Si tratta di sostanze che danno energia o regolano i processi intestinali, e molte di esse (come per esempio legumi o yogurt) saziano facilmente;

. Si tratta di sostanze che danno energia o regolano i processi intestinali, e molte di esse (come per esempio legumi o yogurt) saziano facilmente; Utilizzare troppe aggiunte o condimenti. È la vecchia regola dell’insalata, che non deve essere condita più del dovuto.

Cosa bisogna guardare sull’etichetta

Di solito c’è una regola relativa ai cibi confezionati, che si dovrebbe seguire sempre: se sull’etichetta ci sono più di tre ingredienti, potremmo essere di fronte a cibi ultraprocessati, che nascondono quantità di sale e zucchero alte, di cui si potrebbe non avere contezza durante il pasto.

15 ingredienti sani che fanno ingrassare

Ci sono 15 cibi comuni e inoltre molto sani che fanno ingrassare molto velocemente, come riporta HealthLine. Questo può essere un bene per chi è sottopeso, ma non per gli altri.

Questi alimenti, va ricordato, non devono essere eliminati (anche perché salutari), ma consumati consapevolmente, magari approntando con un nutrizionista un piano alimentare, che è sempre la scelta giusta. Gli alimenti che fanno ingrassare sono: