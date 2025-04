Asparagi, il superfood dall’azione detox

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli asparagi sono uno degli ortaggi protagonisti sulle tavole primaverili. Sono un "superfood" degno di nota in grado di apportare all’organismo fibre, antiossidanti, vitamine, sali minerali preziosi per fare il pieno di energia e contrastare efficacemente l’astenia primaverile.

Non apportano tante calorie e proprio per questo il loro consumo è contemplato in molte diete ipocaloriche che aiutano a dimagrire efficacemente. Hanno un gusto delicato e raffinato. Sono un ingrediente abbastanza versatile. Perfetti per preparare risotti gustosi, frittate, torte salate, creme e vellutate.

Scopriamo insieme perché questo superfood non deve mancare sulle nostre tavole a primavera:

- Sono alleati del cuore: contengono saponine e rutina che sono due sostanze in grado di ridurre efficacemente il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Sono in grado di regolare la pressione arteriosa prevenendo il rischio di contrarre l’arteriosclerosi e altre malattie cardiovascolari molto rischiose come l’infarto e l’ictus;

- Fanno bene all’umore: ricchi di triptofano, un amminoacido in grado di donare un benessere generale per contrastare stati di stress e ansia. Ideali per favorire un sonno ristoratore e combattere l’insonnia. L’acido folico in essi contenuti inoltre è un valido sostegno per combattere gli stati depressivi;

- Azione detox: fonte di asparagina dalla potente azione diuretica. Questo amminoacido aiuta l’organismo a depurarsi da scorie e tossine in eccesso. Ottimi per ridurre la ritenzione idrica responsabile della cellulite. L’eliminazione dei liquidi in eccesso fa bene anche alla salute dei reni perché previene la formazione dei calcoli;

- Rendono forti le ossa: fonti di vitamina K che aiutano ad assorbire meglio il calcio rendendo più forte il sistema scheletrico e i denti;

- Aiutano a dimagrire: 100 grammi di questo ortaggio apportano solo 20 calorie. Il loro alto contenuto di acqua dona un effetto saziante immediato che permette di controllare al meglio il senso dell’appetito;

- Regolano l’attività intestinale: contengono fibre utili a prevenire la stitichezza e la stipsi cronica. Stimolano la funzione epatica proteggendo il fegato da infiammazioni croniche;

- Azione anti aging: le sostanze antiossidanti in essi contenuti in primis la vitamina C, vitamina E e il glutatione che li caratterizzano prevengono la formazione di radicali liberi responsabili dello stress ossidativo aiutando la pelle a mantenersi giovane e luminosa, più a lungo;

- Fonte di energia: contengono sali minerali preziosi come

magnesio, rame, ferro, potassio e fosforo che mantengono in salute il sistema immunitario sostenendolo in caso di attacco di virus e batteri. Forniscono energia utile per contrastare l’astenia legata ai cambi di stagione.