Sopresa, la carne protegge da tumore al colon. I risultati di uno studio giapponese

Da tempo demonizzata, la carne rossa potrebbe essere riabilitata da un recente studio giappone, che ha dimostrato come questo specifico alimento possa rivelarsi un importante alleato contro il tumore del colon-retto. Il segreto, assicurano gli esperti nipponici, starebbe nella dose consumata durante i pasti.

Il ruolo protettivo della carne

A lavorare allo studio che potrebbe capovolgere tutto è stato un team di ricercatori giapponesi dal RIKEN Center for Integrative Medical Sciences. La loro scoperta è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Immunology. Gli esperti hanno dimostrato che la carne, anziché essere nemica, svolge al contrario un ruolo protettivo per il nostro organismo, riducendo il rischio che questo si ammali. Per la precisione, secondo gli studiosi le proteine animali allontanano il rischio di tumore del colon perché contengono albumina sierica bovina e ovoalbumina.

Albumina sierica bovina e ovoalbumina sono antigeni, ossia sostanze capaci di stimolare una risposta immunitaria. Ebbene, gli antigeni presenti in carne e latte (albumina sierica bovina) e nelle uova (ovoalbumina ) riuscirebbero ad attivare nell'intestino una risposta immunitaria capace di scongiurare lo sviluppo di tumore. Un cambio di rotta radicale, dato che negli ultimi anni non sono stati molti gli studi a favore della carne rossa, anzi. Eppure ci sarebbo altri pareri medici favorevoli pubblicati sul grande portale PubMed. In particolare è stato dimostrato che una dieta chetogenica - ovvere un regime alimentare con pochi carboidrati e maggiori proteine - migliora le malattie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn. Non solo. Questo tipo di dieta viene applicata anche in caso di patologie come diabete, obesità, epilessia pediatrica e altro.

Dunque, come comportarsi?

Il parere degli esperti

Interpellata da Ok Salute, Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell'università di Bari, ha riconosciuto l'importanza della carne. " Negli ultimi anni, carne e alimenti di origine animale sono stati demonizzati. Tuttavia evidenze scientifiche confermano il ruolo benefico di carne, latte e uova per il nostro organismo, soprattutto in relazione alle patologie intestinali" , ha dichiarato.

A stupire ulteriormente è stato anche un altro.

A quanto pare ci sarebbe una correlazione fra consumo di carne e. Insomma, recenti studi sembrano proprio aver rivalutato la carne. Non più nemica, ma addirittura alleata. Il segreto, dicono gli esperti, sta sempre nelle dosi consumate. La dieta deve essere bilanciata.