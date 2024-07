Cibi estivi e fake news: ecco quali sono le sei bufale più incredibili

Ascolta ora 00:00 00:00

In estate, come è normale che sia, molte persone hanno meno appetito e sono solite cercare determinati alimenti, scegliendo certi cibi rispetto ad altri. Negli anni si è diffusa la convinzione che ci siano delle pietanze più appropriate per affrontare il periodo estivo ma, anche in questo caso, si sono diffuse molte false convinzioni. Vediamo quali.

La caprese non è un piatto dietetico

Per cercare di rimettersi in linea e affrontare la prova costume con meno sensi di colpa, in tanti ricorrono alla dieta last minute. Spesso ritroviamo sulle tavole degli italiani una caprese, ossia pomodoro e mozzarella. Un piatto sicuramente fresco e invitante nei momenti di intensa calura. Si tratta inoltre di un alimento che non necessità di cottura, ed è semplice e rapido da preparare. Occhio però, perché non è affatto dietetico. Il pomodoro, in sé, non porta molte calorie, ma lo stesso non si può dire della mozzarella, che contiene il 20% di grassi. Gli esperti consigliato di scegliere un altro latticino, e indirizzano sulla ricotta. Questa, però, non deve contenere latte intero, o panna.

Prosciutto e melone non salvano la linea

Stesso discorso per un'altra evergreen, ovvero prosciutto e melone. Chi considera questo piatto leggero si sbaglia. Il melone contiene zuccheri, mentre il prosciutto è calorico. Prima di tutto, gli esperti di alimentazione invitano a considerare che il prosciutto è una carne conservata, spesso frutto di allevamenti intensivi. Inutile rimuovere il grasso, dato che ne contiene anche fra le fibre muscolari. Consumare molto prosciutto, fra l'altro, può portare all'insorgenza di patologie.

Insomma, il piatto non è rientra fra i cibi più leggeri, né salutari. Basti pensare che sono sufficienti due fette di melone e quattro di prosciutto per raggiungere quota 200 kcal.

Attenzione a come preparate il riso

Un altro alimento estivo amato dagli italiani è il classico riso freddo. In questo caso molto dipende da come viene preparato. Se utilizziamo riso raffinato, e lo condiamo con mozzerella, tonno, sottaceti, maionese e magari wurstel, otteniamo un concentrato di calorie. Per ottenere qualcosa di più salutare è consigliabile prediligere il riso integrale, che andremo poi a condire con verdure preparate da noi, semi, legumi e olio extra vergine di oliva. In questo modo avremo ottenuto un piatto sano e nutriente.

La fake news sull'insalatone

Il discorso non cambia quando parliamo del cosiddetto insalatone. Anche in questo caso a fare la differenza è il condimento. Il mais, ad esempio, ha il più elevato indice glicemico e non renderà leggera la nostra pietanza. Anche i formaggi non sono gli stessi, la mozzarella andrebbe esclusa. Da evitare anche la maionese. Un'insalata con verdura fresca, frutta secca, legumi e olio extra vergine di oliva risulterà sicuramente più salutare.

Con le carote non ci si abbronza

In quanti hanno sentito dire che mangiando carote d'estate ci si abbronza più facilmente? Ovviamente non è vero. Le carote, così come le albicocche, contengono betacarotene, come tutti i prodotti della terra di colore arancio, ma non hanno alcun effetto sull'abbronzatura. Se consumati in grande quantità, possono portare alla depositazione sulla cute di un po' di pigmento, ma si tratta di qualcosa di ben lontano dalla tintarella desiderata.

L'ananas brucia davvero i grassi?

Questo tipo di frutto contiene bromelina, che è un insieme di enzimi dotati di attività proteolitica. In sostanza, sono capaci di digerire rapidamente le proteine. Non solo.

La bromelina ha inoltre capacità antinfiammatorie, antiossidanti, antitrombotiche e anticoagulanti. Ben venga la consumazione dell', dunque, ma attenzione. La bromelina si trova nella parte centrale del frutto, quella più dura, che paradossalmente in molti scartano.