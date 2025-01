Colazione dolce o salata? Ecco qual è la migliore e la più completa

Ascolta ora 00:00 00:00

La colazione non è un'abitudine molto diffusa nel nostro Paese. Sono in molti ad accontentarsi di un semplice caffè per iniziare la giornata, o a tranguigiare al massimo qualche biscotto. Nella migliore delle ipotesi, in Italia la colazione è quasi sempre dolce: brioches e bevanda calda vanno per la maggiore.

In linea di massima questo pasto, se consumato bene, potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per il nostro organismo. Stiamo infatti parlando del primo momento della giornata in cui possiamo assumere dei nutrienti, che ci daranno poi le energie per affrontare il resto delle ore, fino al pranzo. Secondo il biologo nutrizionista Riccardo Roveda, la colazione è un momento importante. Possiamo scegliere sia il dolce che il salato, tenendo però presente che la colazione salata potrebbe essere addirittura più funzionale. " Dobbiamo partire sempre da un presupposto: dolce o salata che sia, la colazione deve fornire tra il 15% e il 25% del fabbisogno giornaliero, quindi è importante che sia completa e allo stesso tempo non eccessiva ", spiega l'esperto, come riportato da La Gazzetta.

La colazione salata, nello specifico, potrebbe rivelarsi più completa, perché è costituita da una importante quota proteica (spesso assente nella dolce). "Pensiamo al classico caffè e biscotti o caffè e brioche, dove la quota proteica è più bassa mentre c'è una maggiore quantità di zuccheri semplici e grassi. Nella colazione salata invece le proteine sono molto più presenti e ciò favorisce un maggiore senso di sazietà, riducendo il rischio di avere il classico 'buco' allo stomaco durante la mattinata", prosegue Roveda.

Appurato ciò, cosa sarebbe più indicato mangiare? L'essenziale, puntualizza l'esperto, è avere un pasto bilanciato, con proteine, carboidrati e grassi in giuste quantità. In genere, in una colazione salata completa troviamo le uova accompagnate da pane integrale, avocado e verdure. Anche i formaggi magri vanno bene, anche se non bisogna esagerare. Si amiamo i salumi, si può scegliere la bresaola.

" Una classica colazione salata può essere composta da un avocado toast, quindi pane, uova, verdure e avocado, che risulta completo in proteine, grassi sani e fibre ", suggerisce Roveda.

Si può mangiare del pane con del salmone affumicato e della ricotta, con il pesce azzurro che dà tanto omega-3 e abbinato a un formaggio magro con delle proteine di qualità. Possiamo anche mangiare il classico toast con fesa di tacchino o bresaola, insieme a della verdura e dell’avocado per inserire anche qui i grassi buoni. La cosa importante è sempre variare

