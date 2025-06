Dieta, perché non si è mai costanti nel farla: 10 regole per non interromperla

Ascolta ora 00:00 00:00

Una dieta dimagrante può non essere semplice da portare avanti, specialmente se prevede molte rinunce: per questo è necessario rivolgersi a un nutrizionista, spiegando quali siano le proprie abitudini e preferenze, anche per evitare di riprendere peso nella fase di mantenimento.

Perché si interrompe la dieta

Ci possono essere varie ragioni personali che portano qualcuno a cadere nella tentazione di interrompere una dieta. Può darsi che capiti che si faccia uno strappo durante un’occasione sociale e poi non si riesca a tornare indietro, forse dopo l’esercizio fisico si avverte un eccessivo senso di fame, oppure la dieta vieta un alimento consueto di cui si sente la mancanza. Poi ci sono le ragioni legate all’umore: alcune persone, quando soffrono, sentono il bisogno di mangiare, oppure a un certo punto, non perdendo peso come si desidera, si finisce per provare frustrazione.

Ci sono infinee legati al tempo: portare avanti una dieta significa acquistare alimenti a parte, differenti da quelli del resto della famiglia (infatti quando si è single, almeno su questo aspetto è tutto più semplice), e cucinarli a parte, quindi trascorrendo il doppio del tempo in cucina tra profumi e assaggini.

Consigli per non mollare una dieta

WebMd elenca alcuni escamotage per cercare di tenere la rotta sulla propria dieta dimagrante, nella consapevolezza che però qualche sgarro è concesso, ma solo se si tratta di poche occasioni: