Magnesio: a cosa serve e quali sono i prodotti migliori per assumerlo

Il magnesio è un minerale essenziale, quindi dovrebbe essere sempre assunto nelle giuste dosi ogni giorno. Questo perché interviene in diverse attività dell'organismo, non ultima quella di sintesi delle proteine del dna.

Normalmente il magnesio trova posto all'interno di una dieta sana ed equilibrata ma non sempre si verificano tali condizioni. Inoltre è possibile che alcuni fattori influiscano negativamente sull'assorbimento di questo minerale o sulla quota di fabbisogno quotidiano. Tra questi anche l'esercizio fisico, che all'aumentare dell'intensità innalza di conseguenza la soglia giornaliera raccomandata.

Qualora la semplice dieta non si riveli sufficiente, come evidenziabile ad esempio attraverso delle analisi del sangue o attraverso campanelli d'allarme come la stanchezza cronica o i crampi muscolari, in soccorso possono arrivare alcuni integratori alimentari.

Vediamo insieme una selezione di prodotti consigliati.

Magnesio Supremo solubile Natural Point

Eventuali carenze o necessità extra possono essere trattate con degli integratori alimentari, come ad esempio Natural Point Magnesio Supremo solubile. La pratica soluzione in polvere non richiederà altro che l'utilizzo di un po' d'acqua per diluire il preparato e il giusto dosaggio di prodotto. Sarà così possibile ridurre il rischio di crampi o problematiche muscolari, stanchezza e problemi alle ossa.

Acquistalo con Amazon

Magnesio Natural Elements, ideale per i vegani

Tra le principali caratteristiche del Magnesio Natural Elements figura la particolare formulazione che oltre a garantire il necessario apporto di minerale lo fa rispettando al 100% chi segue la dieta vegana. Le 365 capsule contenute nella confezione supportano l'attiva fisica di un'intera giornata grazie al loro alto dosaggio e all'elevata biodisponibilità, senza alcun elemento animale incluso all'interno della composizione.

Acquistalo con Amazon

Magnesio Matt Divisione Pharma per stanchezza e sistema nervoso

Il sistema in compresse realizzato dalla Matt Divisione Pharma garantisce un adeguato rifornimento di magnesio, adatto alla pratica sportiva come all'integrazione di carenze derivate da una dieta poco equilibrata. Il sostegno offerto aiuterà a contrastare o a prevenire la stanchezza cronica, rivelandosi inoltre un ottimo supporto a favore del sistema nervoso centrale. La presenza di vitamine B1 e B3 favorisce inoltre un più efficace metabolismo energetico, stimolando la normale attività dell'organismo.

Acquistalo con Amazon

Magnesio Equilibra per un pieno di vitamine B

L'integratore alimentare Magnesio Equilibra si rivela un pratico aiuto per chi si trova, magari a causa di ritmi giornalieri difficili, a non poter seguire una dieta sana ed equilibrata ogni giorno. Grazie alla sua formulazione questo prodotto fornirà non soltanto la quantità di minerale necessaria ad affrontare la giornata ma consentirà di fare scorta anche di diverse vitamine del gruppo B come la B1, la B5 e la B6. È disponibile in pratiche compresse, senza glutine.

Acquistalo con Amazon

Vitamaze con tre fonti di magnesio e vegan friendly

Tre fonti di magnesio (ossido, citrato e carbonato) per Vitamaze, che grazie alla sua formula si rivela un integratore alimentare adatto anche a chi segue l'alimentazione vegana o vegetariana. La sua particolare composizione porta inoltre a una elevata biodisponibilità, così che il minerale sia a più facile assorbimento e più rapidamente utilizzabile dall'organismo. DIsponibile in compresse da 350 mg, in confezione da 180 per una scorta della durata di circa 6 mesi.

Acquistalo con Amazon

Magnesio Gloryfeel per il benessere digestivo e del sistema nervoso

Nella sua formulazione Gloryfeel ha puntato sull'ossido di magnesio, indicato come una delle formule più essenziali in cui è possibile trovare questo minerale. Le sue proprietà si rivelano un toccasana, anche a lungo termine, per l'apparato digestivo, oltre a contribuire al benessere delle ossa e del sistema nervoso. Non sono presenti ingredienti animali, gelatine né OGM e risulta privo anche di glutine e lattosio.

Acquistalo con Amazon

Magnesio, zinco e vitamina B6 insieme con Natural Nutrition

Non soltanto magnesio nell'integratore N2 Natural Nutrition, ma anche un pieno di zinco e vitamian B6 per un benessere totale dei muscoli e del sistema immunitario. Questo integratore contribuisce inoltre a combattere la stanchezza, il tutto senza contenere lattosio, glutine e disponendo della certificazione vegan.

Acquistalo con Amazon

Potrebbe interessarti anche: