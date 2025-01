Mangi questi cibi? Ecco perché ti diventano le mani gialle

Immagine pubblicata da JAMA Cardiology

In un episodio di House MD un paziente si presenta a House completamente arancione, chiedendo quale malattia abbia. House gli risponde che non ha niente, è a causa della dieta a base di carote, aranci e pomodori, ma che sua moglie lo tradisce. «Cosa?». «Sei arancione, imbecille! Per te non è una notizia, ma una moglie che non si accorge che il marito ha cambiato colore non gli presta abbastanza attenzione».

Invece il caso in questione è reale: su Jama Cardiology dei medici hanno pubblicato il report di un uomo di quarant’anni che è arrivato in ospedale (al Tampa General Hospital, in Florida) con le mani, i gomiti e piedi pieni di noduli gialli. Non c’è stato bisogno di Doctor House, il signore aveva il colesterolo totale a mille (letteralmente) e viene fuori che seguiva una dieta fatta di maxi dose di carne, burro e formaggio da otto mesi (la faceva per essere più energico e perché si sentiva più lucido, chissà com’era prima), per cui i cardiologi scoprono in fretta la diagnosi: lo xantelasma.

In pratica hai talmente tanto colesterolo che inizia a trasudare dalla pelle. Gli è stato suggerito di interrompere la dieta, ma a differenza di House non gli hanno chiesto se era sposato, quindi non sappiamo se la moglie lo tradisca o meno.