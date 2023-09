Nutrizionista e dietista: quali differenze

Questi professionisti della nutrizione hanno tutti una cosa in comune: rispondono ai problemi legati alla dieta. Allora, possiamo usare solo il termine “dietologo” o “nutrizionista” ? Qual è la differenza tra un medico-nutrizionista e un dietista-nutrizionista? Scopriamo insieme le diverse figure.

Cosa significa il termine “nutrizionista”

Normalmente, il termine nutrizionista non dovrebbe essere usato da solo ma dovrebbe essere associato alla professione esatta. Può quindi essere utilizzato da chiunque (medico, dietista,) che abbia una formazione in ambito nutrizionale.

Spesso però troviamo questo termine da solo, senza nessun altro qualificatore e deve quindi essere inteso come rappresentativo di un solo ambito di pratica. È sempre bene informarsi in anticipo sulla qualifica del professionista che si vuole consultare se si vuole essere certi delle sue conoscenze e competenze perché alcune formazioni non sono ufficialmente riconosciute.

Sono infatti sempre di più i corsi di formazione in nutrizione che non sono ufficialmente validati: per essere quindi sicuri di scegliere un professionista con una formazione adeguata, è meglio rivolgersi ad un medico-nutrizionista o ad un dietista-nutrizionista.

Il coach, l'allenatore della nutrizione

Il ruolo del "nutrition coach" o "food coach" è quello di motivare e consigliare da vicino le persone che vogliono perdere peso, cambiare dieta o che soffrono di un disturbo alimentare, il tutto con un approccio piuttosto psicologico. Da notare che la professione di coach nutrizionale non è riconosciuta né regolamentata dalla legge.

Il nutrizionista, di cosa si tratta

Il medico nutrizionista ha completato una formazione medica di base e una formazione specialistica aggiuntiva in nutrizione sottoforma di specializzazione in endocrinologia, diabetologia e nutrizione. Il nutrizionista anticipa, diagnostica e cura i disturbi legati all'alimentazione (diabete, allergie o intolleranze alimentari, obesità, colesterolo, anoressia, ecc.).

In qualità di medico ha la possibilità di prescrivere esami, approfondimenti diagnostici e farmaci. Può svolgere le sue funzioni in libera professione, all'interno di un'équipe medica o in ambiente ospedaliero.

Perché consultare un nutrizionista

Un nutrizionista, attraverso la sua formazione medica, ha un approccio medico. Lavora con persone affette da malattie in cui l'alimentazione e la dieta giocano un ruolo importante. Pertanto generalmente si consulta un nutrizionista quando esistono le seguenti condizioni

sovrappeso;

presenza di patologie cardiovascolari o malattie metaboliche (diabete, gotta, malattie della tiroide o colesterolo);

sindrome dell'intestino irritabile.

Esistono diverse specializzazioni all'interno delle professioni della nutrizione (in ambito sportivo, pediatrico, geriatrico), o approcci quali la micronutrizione e la crononutrizione.

Il dietista, di cosa si tratta

Il dietista svolge il ruolo di formatore ed educatore in nutrizione. Sviluppa programmi dietetici personalizzati e garantisce l'equilibrio nutrizionale dei suoi pazienti. Può esercitare la professione in libera professione, in ambiente ospedaliero, in collaborazione con medici o in comunità (mense scolastiche, centri vacanze, ecc..). Il dietista lavora spesso in collaborazione con medici e altri professionisti sanitari (infermiere, diabetologo, endocrinologo, ecc.).

Perchè andare da un dietista

Molto spesso ci rivolgiamo a un dietologo-nutrizionista quando desideriamo riequilibrare la nostra dieta e perdere un po' di peso, senza avere una malattia metabolica o cardiovascolare (anche se nulla vieta di farlo in questo caso). Il dietista-nutrizionista è l'ideale per ottenere una dieta personalizzata. La dieta può riguardare bambini, adolescenti o adulti.

Grazie al dietologo-nutrizionista, si impara a realizzare ricette adatte alla nuova dieta beneficiando di un monitoraggio regolare. È un po’ come un “educatore nutrizionale”, un alleato per migliorare la propria alimentazione a lungo termine.

A chi rivolgersi per perdere peso o mettersi a dieta

Se l'obiettivo principale è la perdita di peso, si possono consultare entrambi gli operatori sanitari. Se l'obiettivo di perdita di peso è legato a una malattia metabolica o cardiovascolare, è più consigliabile consultare un nutrizionista.

Se invece si desidera un programma alimentare dettagliato e adattato con delle ricette, meglio rivolgersi ad un dietista.