Obesità, ecco perché chi è in sovrappeso fa più fatica a dimagrire

Non sono buone le notizie per le persone in sovrappeso: secondo l'ultimo studio sull'argomento portato avanti dall'Università di Cambridge, per gli obesi è davvero più difficile perdere peso e non per mancanza di volontà ma per alcune alterazioni che hanno sede nel cervello. Ecco che, nonostante le buone intenzioni, spesso non si riesce nell'intento di dimagrire quanto e come si vorrebbe.

Il ruolo dell'ipotalamo

La ricerca è pubblicata sul portale ScienceDirect dal titolo " Il volume ipotalamico è associato all'indice di massa corporea​ ": ai 1.351 partecipanti sono stati svolti esami cerebrali che hanno messo in luce un particolare molto importante. Le persone in sovrappeso presentano un ipotalamo più grande e sviluppato: questa particolare area del cervello altro non è che la "regolatrice" della nostra fame. " Segnaliamo che il volume ipotalamico complessivo è significativamente maggiore nei gruppi di giovani adulti in sovrappeso e obesi. Ciò è stato osservato anche per un certo numero di sottoregioni ipotalamiche", hanno scritto i ricercatori.

In pratica, più quest'area è maggiore e più diventa difficile resistere agli stimoli dell'appetito: molti persone in sovrappeso vorrebbero mangiare di meno ma le informazioni errate che invia quella parte del cervello complica, non poco, i loro obiettivi. " Il nostro cervello e la biologia possono rendere difficile perdere peso ", ha dichiarato Stephanie Brown, ricercatrice di Cambridge che ha condotto lo studio. " Se ciò che vediamo nei topi succede anche alle persone, allora una dieta ricca di grassi potrebbe innescare un'infiammazione del centro di controllo dell'appetito . N el tempo - aggiunge - q uesta altererebbe la capacità di segnalare quando abbiamo mangiato abbastanza e di come il nostro corpo elabora lo zucchero nel sangue, portandoci così ad acquisire peso ".

Se le evidenze scientifiche verranno confermate si potrà dare una risposta al perché i pazienti con ipotalamo più grande fanno più fatica a mangiare di meno e, di conseguenza, tendono a essere in sovrappeso. Evidenze si hanno anche sui topi i quali, a causa del rigonfiamento dell'ipotalamo, tendono a mangiare molto più del necessario.

Il farmaco che fa perdere peso