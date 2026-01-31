Come organizzare la dispensa per mangiare sano tutta la settimana: la lista della spesa

Durante il weekend è inevitabile ritrovarsi ad organizzare la dispensa per la settimana che verrà.

Importante è in fase di pianificazione del menù settimanale cercare di rispettare un regime alimentare sano ed equilibrato in grado di apportare all’organismo nutrienti preziosi come vitamine, sali minerali e antiossidanti utili per il sostentamento dell’organismo. Quando si decide cosa comprare al supermercato disporre di una lista ella spesa fa tanto.

L’organizzazione infatti è la chiave di tutto. I principali errori che si commettono quando non si ha una lista della spesa stilata è ritrovarsi nella dispensa con alimenti in esubero, cibi che vanno a male in pochi giorni o alimenti poco salutari, ma compensatori. La dispensa settimanale per mangiare sano va organizzata per tempo. Nel momento di stilare la lista occorre capire giornalmente quali saranno le portate di base e a quali condimenti abbinarli.

In merito vi suggeriamo dodici alimenti sani da introdurre nella lista della spesa settimanale per fare il pieno di benessere.

Cereali

Quinoa, orzo, avena, mais, grano saraceno, riso integrale sono indispensabili per cucinare tante ricette dal pane ai primi piatti. Sono ricchi di vitamine del complesso B e fibre in grado di far bene alla salute dell’intestino.

Yogurt e kefir

Non devono mai mancare nel frigorifero per gustarlo a colazione o a merenda. Bianco o greco può trasformarsi anche in un valido condimento abbinato a pane e verdure. Fonti naturale di probiotici è in grado di riequilibrare la flora batterica intestinale e ridurre stati di stipsi e disbiosi.

Legumi

Fagioli, piselli, lenticchie e ceci sono una grande riserva di proteine vegetali e sali minerali come zinco, magnesio, calcio, ferro, potassio. Sono ideali per rendere zuppe e insalate più gustose. Molto nutrienti, donano un immediato senso di sazietà.

Uova

Versatili in cucina. Si possono gustare in diversi modi come al tegamino, strapazzate, al forno. Consentono di fare il pieno di proteine, vitamina D, B e K oltre a sali minerali come calcio, ferro, selenio, fosforo. Supportano il benessere del sistema nervoso centrale donando buonumore.

Cipolla rossa

È un concentrato di vitamine e minerali. Contiene la quercetina, un antiossidante che fa bene al cuore. Può essere consumata cruda, Protagonista di insalate di pasta o cereali gustose e nutrienti. Perfetta anche con nelle zuppe di legumi.

Sardine

Ricche di omega 3 e grassi insaturi che prevengono molte malattie cardiovascolari. Contengono la vitamina D. Possono essere gustate fresche al forno o alla griglia o come condimento di primi piatti.

Cavolo nero

Ritenuto un superfood e tanto osannato dalle celebrità perché fonte di antiossidanti come i flavonoidi dalla potente azione anti aging. Contiene vitamine A, C, K, E e del gruppo B. fa bene alle ossa grazie alla sua riserva di calcio. Alleato per contrastare l’anemia perché contiene una buona quantità di ferro. E’ un ingrediente perfetto per insalate o come condimento per primi piatti.

Funghi

Apportano fibre, vitamine, fosforo, potassio e trame. Rafforzano il sistema immunitario. Possono diventare il condimento perfetto per carne e risotti ma anche gustati all’interno di zuppe e insalate.

Tisane

Da quelle antiossidanti, depurative, rilassanti non possono assolutamente mancare nella dispensa per concedersi un rituale di relax e salute ogni giorno. Hanno alla base erbe dalle proprietà benefiche come camomilla, zenzero, melissa, tiglio, karkadè, rosa canina, finocchio.

Spezie

Zenzero, curcuma, cumino, peperoncino, cannella, sono perfetti per condire e insaporire le pietanze. Ottimi come sostituti del sale. Ad esse sono riconosciute proprietà antinfiammatorie e antiossidanti preziose.

Frutta secca

Mandorle, pistacchi, noci, nocciole sono un salutare spuntino fonte di sali minerali e vitamine che donano energia all’organismo. Consentono anche di fare il pieno di proteine grassi insaturi alleati della salute del cuore.

Semi di sesamo

Contengono fibre, acidi grassi essenziali, zinco, magnesio, selenio.